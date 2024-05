Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, aujourd'hui au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal à Alger, une rencontre avec les présidents des partis politiques représentés au sein des Assemblées nationales et locales élues.Avant le début des travaux, le président de la République a salué les présidents des partis participant à cette rencontre qui se poursuit. Cette réunion à laquelle ont pris part le Premier ministre, Nadir Larbaoui et le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, intervient conformément aux engagements du président de la République d'instaurer la tradition du dialogue et de la concertation avec la classe politique pour consacrer la démocratie participative.