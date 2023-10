Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré, cet après-midi, une quinzaine de directeurs de publications et de représentants des médias nationaux, toutes catégories confondues. Lors de cette rencontre, ils ont procédé à un échange de points de vue sur des problèmes nationaux et internationaux. Les deux parties ont également évoqué des questions politiques, économiques et sociales du pays. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les détails de cette rencontre du président avec les médias.