Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli, aujourd'hui, au sanctuaire des martyrs (Alger), à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Guerre de libération nationale, à l'occasion de la commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. Après avoir passé en revue une formation de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le Président Tebboune a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution. La cérémonie de recueillement s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat et de membres du gouvernement. Par la suite, Tebboune, a inauguré l'hôpital spécialisé mère et enfant de l'Armée à Beni Messous. Le Président de la République était accompagné, lors de la cérémonie d'inauguration, par le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, et du ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi. D'une capacité de 278 lits, ce nouvel établissement spécialisé dans les maladies de la mère et de l'enfant, représente un modèle moderne conforme aux normes internationales en vigueur dans la réalisation de ce genre de projets. Il est considéré comme l'une des réalisations de qualité qui vient renforcer la prise en charge médico-sociale des personnels de l'ANP et leurs ayants-droit.