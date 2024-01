Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a affirmé lundi à Alger que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, « tient à accorder à la femme la place qu'elle mérite », et a fait de sa promotion et de son autonomisation une priorité parmi ses engagements. Dans son allocution lors d'une rencontre nationale, organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme sous le thème « Les acquis constitutionnels de la femme algérienne », Boughali a souligné que le président de la République « tient à accorder à la femme la place qu'elle mérite » en plaçant les questions de la femme et de la famille « au centre des préoccupations du Gouvernement ». Il a également rappelé l'importance vouée au rôle de la femme dans l'Algérie nouvelle, précisant que le président de la République « a fait de la promotion et de l'autonomisation de la femme une priorité parmi ses engagements ». Le président de l'APN a évoqué, dans ce contexte, « la relation interactive étroite » entre la femme et le secteur de la solidarité nationale, affirmant l'importance de la promotion de la femme et de son rôle dans le développement à tous les niveaux et dans tous les domaines.« Evoquer les acquis constitutionnels de la femme, c'est souligner l'attachement permanent à promouvoir ses droits, à travers la poursuite des efforts visant à renforcer sa place pour répondre à ses aspirations en étant à la hauteur de ses sacrifices ».Soulignant que cette démarche « traduit les principes constitutionnels établis, à travers lesquels le peuple algérien a exprimé son attachement aux droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales adoptées par l'Algérie ».Il a expliqué, à ce propos, que les principes constitutionnels « ont consacré l'égalité des sexes et la défense des droits politiques de la femme et ce en garantissant ses chances de représentation dans les assemblées et les instances élues en consacrant la parité dans la représentation politique, en renforçant sa position au sein de la société et en la protégeant de toutes les formes de violence et de discrimination » Boughali a également rappelé les sacrifices de la femme algérienne durant la période postindépendance, soulignant qu' « elle continue d'assumer son rôle en tant qu'un des piliers de l'édification et du développement par sa présence forte et efficace dans les domaines politique, social, culturel et économique ».Le président de l'APN a salué les initiatives de l'Armée nationale populaire (ANP) visant à « permettre à la femme d'assumer son rôle important dans l'amélioration des capacités des forces armées ainsi que dans les corps de la sécurité nationale ».