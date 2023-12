«Faire de l'école un cadre d'éducation, d'épanouissement et d'éveil intellectuel des élèves.» C'est le 37e des 54 engagements électoraux du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 4 ans plus tard, le ministère de l'Éducation nationale fait un petit bilan des changements qu'a connus le secteur. Une petite révolution avec des mesures phares incluant la promotion des matières scientifiques, notamment les mathématiques, en réponse aux exigences du développement économique et technologique. Il a aussi été question de réformer les programmes scolaires, alléger les cartables, faire des manuels plus interactifs ou encore introduire les tablettes numériques au niveau des écoles des 58 wilayas du pays. À cela, on peut ajouter la réforme de l'examen de fin de cycle primaire qui a été carrément supprimé, alors que pour ceux du BEM et du bac, le dossier est à l'étude. Il a été décidé d'engager une réforme du système d'évaluation et d'orientation, en lançant un vaste chantier de révision de ces deux grands examens nationaux. Le ministère a souligné les résultats positifs qu'a donnés

la première édition de l'évaluation des acquis des élèves du primaire, qui a remplacé l'examen de 5e. «Des efforts en cours pour améliorer ce nouveau mode d'évaluation en se basant sur les retours des experts du terrain», soutient le département de Belaabed. L'encadrement pédagogique a aussi bénéficié de formations, afin de favoriser le développement de la recherche et de l'innovation chez les élèves. Une nouvelle vision, une nouvelle méthode d'enseignement qui vise aussi à préparer les élèves à intégrer l'enseignement supérieur et à participer à des compétitions scientifiques nationales et internationales, notamment les Olympiades. Le ministère de l'Éducation nationale a également introduit plusieurs initiatives pour l'année scolaire 2023-2024, telles que le renforcement de l'éducation physique et sportive à l'école primaire. Il ne s'agit plus d'une petite virée dans la cour de récré quand l'enneigement le veut, mais une matière au sens propre du terme avec des profs spécialisés. Ce qui doit permettre aux petits «bambins» de respirer, pour mieux s'épanouir dans leur vie scolaire. Des activités scolaires et pédagogiques ont aussi été intégrées, de même que celles liées à la prévention des accidents de la circulation à tous les niveaux d'éducation. L'enseignement de l'anglais au primaire a également été généralisé pour que la future génération maîtrise parfaitement la plus universelle des langues. Durant l'année scolaire en cours, la tutelle révèle qu'il a également été recruté plus de 400 accompagnateurs de vie scolaire pour les enfants autistes, comme l'a exigé le chef de l'État. Tebboune accorde une attention particulière aux élèves aux besoins spécifiques. Dans ce sens, il a aussi été question d'imprimer en braille les livres de tous les niveaux scolaires. Dans le domaine de la numérisation, des progrès significatifs ont été accomplis, notamment la numérisation des décisions d'orientation des élèves, l'instauration d'un système numérique d'évaluation des acquis au primaire, la numérisation du processus de réintégration des élèves. D'autres initiatives visant à moderniser le secteur éducatif ont aussi été mises en place, comme l'application numérique qui vise à signaler toute défaillance du système de chauffage d'un établissement scolaire afin qu'il soit pris en charge dans les plus brefs délais. Le transport scolaire et le problème des cantines a également été pris en charge. Bref, le ministère de l'Éducation a mis en exergue les nombreuses améliorations et innovations introduites dans le secteur de l'Éducation nationale au cours des 4 dernières années, grâce à la vision stratégique du président Tebboune, visant à faire de l'école algérienne un lieu d'efficacité et de réussite. En effet, lors de son engagement électoral, le président Tebboune a tracé une vision audacieuse pour révolutionner le secteur de l'Éducation nationale en Algérie. Conscient de son importance cruciale dans la formation de la future élite du pays, le Président s'est résolument engagé à sortir ce secteur hautement sensible de sa morosité, à l'aligner sur les exigences contemporaines. Cela dans le but de le façonner en un incubateur dynamique pour l'élite de demain. Cette volonté politique a marqué le début d'une transformation profonde visant à doter les générations futures des compétences nécessaires pour prospérer dans un monde en constante évolution. Promesse donc tenue...