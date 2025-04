Le président de la République est au 8e mois de son second mandat. Dans ce parcours, les observateurs ne voient aucun signe de l'usure du pouvoir. Bien au contraire, l'homme est de plus en plus apprécié par les citoyens, au point de voir les Algériens manifester sur les réseaux sociaux un soutien populaire sans faille à l'action présidentielle. À l'ère de la 4G et de Tik Tok, cela devient très visible. Et la bataille des réseaux est souvent remportée par les Algériens lorsque quiconque ose s'en prendre à âammi Tebboune. Les citoyens en sont arrivés jusqu'à vouloir s'occuper de sa sécurité physique. Le hashtag qui circule sur le Net «Monsieur le Président, n'allez pas en Irak!» illustre cet état de fait. Il n'est aucunement question du peuple irakien que les Algériens respectent, autant que tous les autres peuples arabes.

Si les Algériens ne sont pas de grands votants, ils savent néanmoins jauger leurs dirigeants. Ils le faisaient jadis en créant des blagues, en tournant certaines situations en dérision ou encore en retenant un mot, une phrase de leur Président, se l'approprier et lui trouver une multitude de débouchés, selon que l'on apprécie beaucoup ou un peu le premier magistrat du pays. De l'indépendance à ce jour, des milliers d'images ont imprimé la mémoire de la nation. De ces images, on retiendra le geste improvisé, mais si chargé d'émotion, qu'il en est resté indélébile dans la mémoire de tous les Algériens. Le «Tahya El Djazïr» du président Tebboune lors de l'inauguration, à Oran, des Jeux méditerranéens, avait rappelons-le, soulevé la foule des spectateurs au stade Miloud-Hadefi. Bien plus! Les dizaines de millions de téléspectateurs ont eu la même émotion. Cette image a fait le tour du web. Depuis, est née cette exceptionnelle «amitié» entre un Président et son peuple. On avait, à l'époque, conclu à un coup du hasard, à la magie de l'image. On avait parié sur l'évanescence du phénomène. Mais cette lecture ne cadrait pas avec la réalité. Et pour cause, si le «Tahya El Djazaïr» était le déclencheur, il a été précédé par des épisodes concrets qui ont donné aux Algériens les raisons de leur attachement à âammi Tebboune. Le souci de la bonne «température de la soupe servie aux écoliers», la mobilisation générale de tout l'État pour fournir les médicaments et les masques, la course contre la montre pour les respirateurs, au temps difficile de la Covid-19, la défiscalisation des salaires de moins de 30 000 DA, la hausse du SNMG, l'institution de l'allocation chômage, les millions de logements, la fin des bidonvilles... constituent autant d'actes de gestion qui font dire aux Algériens que l'homme s'est effectivement mis à leur service. Le «Tahya El Djazaïr» était, en réalité, la consécration d'un travail très apprécié par l'ensemble de la communauté nationale. Celle-ci a établi une connexion avec son Président. C'est rare en ces temps où les chefs d'État parviennent difficilement à convaincre leurs électeurs. Les luttes pour le pouvoir dans nombre de pays se fait au détriment du moral de la population. Il en résulte des échanges d'insultes et de discours déprimants. En Algérie, Abdelmadjid Tebboune a su trouver comment mobiliser les Algériens. Et ce n'est pas à coup de discours, mais par des réalisations concrètes. Les quatre stations de dessalement, réalisées en un temps record par des équipes exclusivement algériennes, tiennent lieu d'exemple parfait. Les récentes décisions d'investissement parvenant du monde entier dans toutes les filières industrielles attestent du poids pris par l'Algérie. Le formidable travail accompli par la diplomatie algérienne sur les causes palestinienne et sahraouie ont démontré qu'il était possible de faire voter par les Américains une résolution condamnant l'entité sioniste.

L'Algérie force le respect et cela plaît aux Algériens. La grande révolution, les millions de martyrs méritent la fierté d'un peuple et son essor dans le monde. Cela pour dire que la marque d'affection des Algériens pour leur Président ne relève pas du «cosmétique».

Elle a des raisons valables puisées, non pas dans une quelconque rhétorique, mais d'un combat que mène Abdelmadjid Tebboune et qui s'accorde parfaitement avec les ambitions populaires. Cela va de «la température de la soupe servie aux élèves» jusqu'au programme spatial que l'Algérie entend mener, en passant par le développement de l'énergie nucléaire. Il ne s'agit pas de sourire au hashtag «Monsieur le Président, n'allez pas en Irak!».

Il y a dans cette expression lancée sur les réseaux sociaux une marque d'affection, de respect et d'attachement profond à la personne du chef de l'État. Aucun peuple ne serait capable de pareil sentiment à l'endroit de son chef suprême. Les Algériens le font parce que tous considèrent Abdelmadjid Tebboune comme un membre de leur famille.