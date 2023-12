Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a reçu, hier à Alger, le général d'armée Xu Xueqiang, chef du département de développement des équipements de la Commission militaire centrale de la République chinoise, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un Cette rencontre s'est déroulée en présence de généraux de l'état-major de l'ANP et des membres de la délégation chinoise, précise le communiqué, qui souligne que «les entretiens entre les deux parties ont été axés sur la coopération militaire entre l'Algérie et la Chine, et les possibilités de les renforcer davantage, notamment dans le secteur des industries de défense».