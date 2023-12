La station climatique de Tikjda sise au nord-est de Bouira, où la neige a embelli ces jours-ci les sommets, draine de plus en plus de visiteurs, dont des dizaines de familles en quête de loisir et de détente en ce début de vacances d’hiver, a-t-on constaté le week-end dernier. Depuis vendredi matin, la circulation automobile ne s’est pas interrompue sur la route nationale (RN) 33 reliant Bouira à Tikjda, via la ville de Haizer. Des dizaines de bus et de voitures, en provenance de plusieurs wilayas comme l'indiqué par les plaques d'immatriculation, dont Alger, Boumerdes et Oran, ont emprunté la voie à destination de Tikjda. Sur cet axe, plusieurs automobilistes ont choisi de s’arrêter avant d’atteindre les hauteurs du site, pour admirer à distance la beauté des paysages que leur offre dame nature, notamment avec le retour de la neige étincelante qui a embelli les sommets du Grand Djurdjura, alors que d’autres familles ont opté pour le Centre national de sport et de loisir de Tikjda (CNSLT) pour s y installer, et où toutes les commodités (restauration, hébergement, et loisirs) leur sont offertes. "Nous avons enregistré un afflux important de visiteurs, notamment des familles, depuis jeudi, la plus part ont passé leur séjour ici au CNSLT qui leur a offert toutes les commodités et l’aide nécessaires", a expliqué Khaled Djellal, chargé de la communication et d’animation au sein du CNSLT. De jeunes visiteurs rencontrés sur les lieux ont exprimé leur émerveillement et grande joie par leur visite à Tikjda, "un véritable joyau", selon leur propos. "Nous sommes venus vendredi de Boumerdes, ma famille et moi, pour passer le week-end ici à Tikjda et admirer la nature, mais aussi pour fuir le bruit de la ville et profiter des vacances d’hiver. Rien de mieux que la montagne pour se détendre et passer d’agréables moments ensemble", a confié Karima, une lycéenne rencontrée à l’entrée du CNSLT en compagnie de sa famille. Son père Mohamed, un cinquantenaire, a confié, être venu pour la première fois à Tikjda avec sa petite famille. Il a dit avoir adoré l'endroit et projette déjà d y revenir chaque fois les conditions et le temps le lui permettent. "Le lieu est merveilleux, malgré quelques manquements constatées. Le site est magnifique et mérite d’être une destination touristique privilégiée en Algérie", a estimé Mohamed. Selon lui, il serait "très commode" d'installer des bancs un peu partout pour permettre aux visiteurs de s'assoir pour se reposer et pour admirer la beauté des lieux. Des poubelles sont également nécessaires pour garder les lieux propres, a ajouté le même visiteur.

-Un lieu de détente sûr et sécurisé

A l’intérieur et aux alentours du CNSLT, une ambiance bon-enfant s’est emparée des lieux qui grouillent de monde. Un mouvement ininterrompu de visiteurs a redonné vie au site où toutes les mesures ont été prises pour en faire un lieu de détente sur et sécurisé. Pour offrir les meilleures conditions d’hygiène et de bien-être aux touristes, les autorités locales ont procédé, il y a quelques semaines, à la réhabilitation des restaurants de fortune installés à l’extérieur du Centre. En outre, et afin de préserver la santé des visiteurs et assurer leur sécurité, les services de la Gendarmerie nationale et ceux de la protection civile se sont déployés non loin du CNSLT ainsi que sur plusieurs axes routiers menant vers Tikjda. Néanmoins, le stationnement à Tighzert est devenu un casse-tête pour des automobilistes qui se plaignent notamment des parkings sauvages qui leur imposent des tarifs de stationnement "très excessifs". Cependant, rien ne semblait altérer l'ambiance de joie qui régnait, notamment à Tighzert, et au chalet du Kef, relevant de la station clim atique de Tikjda, à la faveur d’une arrivée massive vendredi et samedi de familles issues de plusieurs autres wilayas du pays (Béjaia, Bordj Bou Arréridj et M’Sila). L’aménagement d’une aire de jeu et de loisir, un manège pour enfants, à Tighzert, a attiré des dizaines d’enfants en compagnie de leurs familles, venues en ce week-end pour découvrir Tikjda et admirer ses paysages féériques en cette période hivernale. Le froid glacial provenant des hauteurs recouvertes de neige, n’a pas empêché les visiteurs de faire le voyage. Certains jeunes aventuriers ont révélé attendre l’hiver avec impatience pour faire des randonnées en haute montagne. Cependant, les services de la protection civile conseillent aux familles et autres visiteurs de ne pas s’aventurer en haute montagne, notamment en cette période d’hiver, au risque de s'égarer. Il y a quelques semaines, près de 50 personnes se sont égarées sur les hauteurs du Djurdjura à cause du brouillard et du mauvais temps. Elles ont été secourues, a indiqué le chargé de la communication de la protection civile, l’officier Youcef Abdat.