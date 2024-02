Comme chaque année, la wilaya de Tizi Ouzou marquera la Journée nationale du chahid pour rappeler que le combat des martyrs de notre glorieuse Révolution d'indépendance nationale n'aura jamais été vain. Un serment renouvelé à chaque fois par les enfants de cette région d'Algérie qui a participé activement à la guerre d'indépendance.

Il n'y a pratiquement aucune famille qui ne compte pas, dans ses rangs, un ou plusieurs martyrs et des maquisards. Afin de célébrer la Journée nationale du chahid, demain dimanche, 18 février, la wilaya de Tizi Ouzou abritera plusieurs activités dédiées aux martyrs de la Révolution. Au centre-ville de Tizi Ouzou, le rendez-vous est donné au carré des Martyrs, situé au quartier Mdouha, à l'entrée est du chef-lieu de wilaya où aura lieu un regroupement auquel prendront part les autorités locales civiles et militaires, les membres de la famille révolutionnaire, des animateurs du mouvement associatif, ainsi que des citoyens à titre individuel. Après la levée des couleurs et le recueillement, trois veuves de chouhada seront honorées à cette occasion, a indiqué la cellule de communication de la wilaya. Il s'agit de madame Hammama Djadel, veuve du martyr Ramdane Fekroun, Dahbia Abassi, veuve de Chabane Meziane et Taoues Sayeh veuve de Mohamed Chettah.

La célébration de la Journée nationale du chahid, dans la wilaya de Tizi Ouzou, sera l'occasion d'attribuer le nom du chahid Amar Toulait à l'école primaire située au pôle d'excellence de Oued Falli (trois kilomètres au sud-ouest du chef-lieu de wilaya).

L'hôtel Club Cristal d'une capacité de 36 lits sera également inauguré, demain, à la même occasion.

Plusieurs autres activités sont prévues dans les localités, notamment dans les chefs-lieux communaux, afin de rendre hommage aux martyrs de la Révolution dans une région qui a payé un lourd tribut dans sa lutte armée contre la barbarie coloniale. Et qui a également donné à la Révolution de nombreux héros et chefs révolutionnaires dont le président de la délégation du FLN qui a négocié et signé les Accords d'Évian, Krim Belkacem.

La wilaya de Tizi Ouzou a donné à la Révolution plusieurs colonels: Krim Belkacem, Saïd Mohammedi, Mohamed Ameziane Yazourene, Amirouche Aït Hamouda, Mohand Oulhadj, Amar Ouamrane, Ali Mellah, etc.

Les officiers de l'ALN de la wilaya de Tizi Ouzou ont de tout temps montré un attachement viscéral et indéfectible à l'unité nationale. Ils ont d'ailleurs combattu l'ennemi dans les quatre coins de l'Algérie. À chaque fois que l'appel de la patrie leur avait été lancé, ils n'hésitaient pas à répondre présent au prix de leur vie, faut-il le rappeler. La wilaya de Tizi Ouzou a été également le terrain de grandes batailles qui sont désormais indissociables de l'histoire de la guerre d'indépendance à l'image de la bataille d'Aït Yahia Moussa qui a eu lieu le 6 janvier 1959 à Bouguerfène, ayant démontré à l'armée coloniale à quel point les moudjahidine étaient déterminés à aller jusqu'au bout pour arracher l'indépendance de leur pays. Parmi les célèbres autres batailles ayant fait plusieurs martyrs, sans parvenir aucunement à amoindrir la détermination des soldats et des officiers de l'ALN à poursuivre la lutte légitime pour la libération du peuple algérien du joug colonial, il y a la bataille d'Agouni Ouzidhoudh. Ce sont à tous ces chouhada que la journée de demain sera dédiée.