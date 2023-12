La wilaya de Tizi Ouzou abrit, depuis dimanche, le Forum national de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Ouverte en présence d'une pléiade de membres du gouvernement et de représentants des pouvoirs publics au niveau de la wilaya, la manifestation se tient sous le slogan: L'entrepreneuriat efficace, réalités et perspectives. L'événement, organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse ainsi que l'Observatoire national de la société civile se tient au niveau du complexe Event Trois C situé à Timizart Loghbar, à une dizaine de kilomètres à la sortie nord-est de la ville des Genêts.

La wilaya a été la destination de plusieurs ministres, les présidents du Conseil supérieur à la jeunesse et de l'Observatoire national de la société civile. En tout,

quatre ministres ont pris part à l'ouverture aux cotés des représentants des pouvoirs publics au niveau de la wilaya, le wali Djilali Doumi, ainsi que le président de l'Assemblée populaire nationale.

La rencontre a regroupé tous les intervenants dans la vie économique locale et nationale pour débattre de la situation de l'entrepreneuriat en particulier et de l'emploi de manière générale et de l'emploi particulièrement, qui retient toute l'attention du président de la République depuis son investiture.

Dans la matinée, les responsables au niveau de la wilaya, à leur tête Djilali Doumi, ont accueilli les délégations ministérielles composées des ministres du travail de l'Emploi, et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, de la Pêche et de la Production halieutique, Ahmed Badani ainsi que de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad. La cérémonie d'ouverture aura ainsi été l'occasion pour les membres du gouvernement de revenir, dans leurs interventions respectives, sur l'évolution de l'entrepreneuriat dans notre pays.

Les responsables locaux du Conseil supérieur de la jeunesse et de l'Observatoire national de la société civile, n'ont, pour leur part, pas manqué de souligner les avancées réalisées ainsi que les perspectives d'avenir pour les jeunes entrepreneurs et les jeunes salariés en matière d'emploi. Il faut également souligner la forte présence de la frange jeune engagée dans la création des entreprises en général et des start-up en particulier.

À l'effet de l'emploi, enfin, il a été fait savoir, à l'occasion de l'ouverture du forum que la wilaya de Tizi Ouzou a totalement pris en charge le dossier des régularisations des travailleurs contractuels, avec notamment la confirmation de la totalité des emplois précaires estimés à quelque 46 554, outre les postes acquis dans le cadre du Dais, estimés à 4 603, qui ont totalement régularisés.