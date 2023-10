Elle a été superbement grandiose, la cérémonie de remise du prix Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou. Elle s'est déroulée, jeudi dans la matinée au niveau du siège de l'APW dans une très belle ambiance. Sans surprise aucune, le village Tizouyine, situé dans la commune de Bouzeguène, est sacré village préféré des habitants. Une belle localité avec des villageois animés de la rage de vaincre pendant toute la durée de l'examen, soit près d'une année. Tizouyine est désormais le village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou. Il a été choisi par un jury composé de spécialistes dans divers domaines, ainsi que de responsables des commissions concernés par l'organisation du concours le plus prestigieux de la wilaya.

Cette 10ème édition a en fait révélé de nombreux villages parmi les 80 participants à la course. Des bourgs d'une beauté sublime où les citoyens ont travaillé d'arrache-pied pour récolter le plus de points. Après Tizouyine, de Bouzeguène, le jury du concours Rabah Aïssat aura également choisi, en deuxième position, le village Agouni Bouragh situé dans la commune d'Ait Oumalou et Aarvi en troisième position. La localité est située sur le littoral, dans la commune d'Iflissen. Ihasnaouène, magnifique bourg situé dans la commune de Mechtras, arrive en quatrième position suivi de près par le village Bouhamdoun, à Maâtkas, qui a gagné sa place grâce au travail de ses habitants et surtout à sa beauté. En 6e position, le jury a choisi le village Tirourda, une localité perchée sur les cimes du Djurdjura, dans la commune d'Iferhounene. Et enfin, le non moins sublime village Ighil Ivouslamène, localité située dans la commune de Draâ El Mizan. Dans la salle, la joie était ininterrompue dès l'entame de la cérémonie. Les habita,ts des villages lauréats ainsi que les autres participants étaient très présents pour partager la joie de la consécration. Une véritable fête avec les youyous des femmes qui n'ont pas moins travaillé pour la réussite. Une cérémonie à laquelle ont par ailleurs pris part les représentants des pouvoirs publics, à leur tête le wali Djilali Doumi. Bien sûr, les élus locaux représentés par le président de l'APW, Mohamed Klalèche n'ont pas caché leur fierté et leur joie d'avoir réussi l'organisation d'un des plus prestigieux concours. Les prix ont été remis, avec à l'appui des enveloppes financières à même d'aider les villages couronnés à travailler dans l'optique d'améliorer le cadre de vie des villageois. En fait, la consécration est désormais conditionnée par la poursuite du travail accompli par les villageois. Afin d'inciter les citoyens à travailler plus, les organisateurs, aidés par les pouvoirs publics, ont institué un super concours mettant aux prises les villages ayant été lauréats des précédents. L'épreuve a été instaurée l'année dernière et cette année, le village Sahel est consacré vainqueur du super concours, quelques années, seulement, après une belle victoire au concours du village le plus propre. Pour rappel, le village Sahel a innové en consacrant l'enveloppe financière reçue à des projets touristiques et à d'autres activités, destinées à apporter le bien-être des villageois et surtout les enfants. Des chalets pour les touristes ont été construits par les villageois qui ont admirablement intégré l'activité touristique dans leur localité qui a, d'ailleurs, été la destination de nombreuses délégations étrangères dont des représentations diplomatiques.