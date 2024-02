Trois militaires, dont deux hauts gradés ont trouvé la mort en cette soirée du 7 février suite au crash d'un hélicoptère. «Lors d'un vol d'instruction nocturne planifié, un hélicoptère militaire de combat de type MI-171 relevant du commandement des Forces aériennes s'est écrasé, dans la soirée du 7 février 2024 vers 21h», a affirmé le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué. Le crash a généré le décès des membres de l'équipage composé de trois militaires. Il s'agit du colonel Réda Amara, du lieutenant-colonel Yacine Djalal et du sergent contractuel Mohamed Belgherbi. L'un des officiers a été inhumé, hier au cimetière de Zouaghi à Constantine en présence des autorités civiles et militaires. Le cimetière a connu une activité particulière dès les premières heures de la matinée par l'ANP, aux fins d'organiser l'arrivée du corps du martyr.

En cette douloureuse épreuve, le général d'armée, Saïd Chanegriha présente, en son nom propre et celui de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des chouhada, et prie Allah Le Tout-Puissant de leur prêter force et courage, et d'accorder Sa Grande Miséricorde aux défunts.

Pour rappel en janvier 2023, trois militaires avaient trouvé la mort, lors d'un crash d'un hélicoptère de l'armée, près de la localité d'El Attaf dans la wilaya d'Aïn Defla.

L'appareil s'était écrasé dans un champ. Les trois martyrs étaient en vol d'entraînement.

Le MDN avait également communiqué sur ce tragique drame en soulignant que lors d'une mission de vol d'entraînement planifié, un hélicoptère de type MI-171 s'est écrasé lundi 23 janvier 2023, aux environs de la localité d'El Attaf dans la wilaya de Aïn Defla.

Les risques de crash interviennent dans le monde entier, souvent lors des entraînements.

Le président de la République présente ses condoléances

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, jeudi, ses sincères condoléances suite au décès en martyrs des membres de l’équipage d’un hélicoptère militaire relevant de la Base aérienne d’Ouargla dans un crash survenu, mercredi soir, près de l’aéroport d’El-Menia, indique un communiqué de la présidence de la République.

«Suite au crash d’un hélicoptère militaire relevant de la base aérienne d’Ouargla, mercredi soir, près de l’aéroport d’El-Menia, qui a entraîné le décès en martyrs du colonel Amara Reda, du Lieutenant-colonel Djalal Yacine et du sergent contractuel Belgherbi Mohamed, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présente ses sincères condoléances aux familles des martyrs et à l’ensemble des membres de l’Armée nationale populaire (ANP), les assurant de sa profonde compassion, et priant Allah Tout-Puissant d’entourer les martyrs de Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis», lit-on dans le communiqué.

Les condoléances de Salah Goudjil...

Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a présenté, jeudi, ses condoléances au chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général d’armée Saïd Chanegriha, suite au décès en martyrs des membres de l’équipage d’un hélicoptère militaire relevant de la base aérienne d’Ouargla dans un crash survenu dans la nuit de mercredi, près de l’aéroport d’El-Menia, indique un communiqué du Conseil de la nation. Le président du Conseil de la nation a adressé un message de condoléances au chef d’état-major de l’ANP, le général d’armée Saïd Chanegriha, et, à travers lui, aux familles des martyrs du devoir national, le colonel Amara Réda, le lieutenant-colonel Djalal Yacine et le sergent contractuel Belgharbi Mohamed, décédés en martyrs, mercredi soir, dans le crash d’un hélicoptère militaire lors d’un vol d’instruction nocturne près de l’aéroport d’El-Menia, précise la même source. «Résignés à la volonté d’Allah, je ne puis que vous présenter, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil de la nation, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion, et, à travers vous, aux familles des martyrs du devoir national, en cette douloureuse épreuve qui a boulversé et peiné les Algériens», a écrit M. Goudjil dans son message. Le président du Conseil de la nation a également exprimé «ses sincères condoléances à l’ensemble des membres de l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération nationale (ALN), commandement, officiers et soldats», leur réitérant «sa reconnaissance et son estime pour leur dévouement dans la défense de la patrie, de sa dignité et de sa souveraineté et dans la préservation du legs sdes chouhada». «Les sacrifices de nos enfants au sein de l’Armée nationale populaire resteront gravés dans notre mémoire», a-t-il ajouté, priant Allah Tout-Puissant «d’acceuillir les martyrs en Son vaste paradis, de prêter patience et réconfort à leurs proches et de préserver les membres de notre vaillante armée pour davantage de gloire, de triomphes et d’élévation».

...et du président de l’APN

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a adressé, jeudi, un message de condoléances au chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général d’armée, Saïd Chanegriha suite au décès en martyrs des membres de l’équipage d’un hélicoptère militaire relevant de la Base aérienne d’Ouargla dans un crash survenu, mercredi soir, près de l’aéroport d’El-Meniaâ, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement. « C’est avec une profonde tristesse et affliction que j’ai appris la nouvelle du crash d’un hélicoptère militaire relevant de la Base aérienne d’Ouargla survenu, mercredi soir, près de l’aéroport d’El-Meniaâ et le décès en martyrs du colonel Reda Amara, du lieutenant-colonel Yacine Djalal et du sergent contractuel Mohamed Belgherbi. Paix à leurs âmes », a écrit Boughali dans son message de condoléances. « En cette douloureuse épreuve, je tiens à adresser, au nom de l’ensemble des membres de l’Assemblée populaire nationale et en mon nom personnel, nos sincères condoléances et l’expression de notre profonde compassion aux familles des martyrs, au commandement et à tous les membres de l’Armée nationale populaire (ANP), priant Allah Tout-Puissant d’entourer les défunts de Sa Sainte Miséricorde, de les accueillir en Son Vaste Paradis et de prêter à leurs familles patience et réconfort », a-t-il ajouté.