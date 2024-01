Trois textes de loi ont été adoptés hier à l‘unanimité au Conseil de la nation . Il s’agit du texte de loi relatif à la lutte contre le faux et l’usage de faux, de celui portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable et du troisième, modifiant et complétant la loi fixant les règles générales relatives à l’aviation civile. La commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l’homme, de l’organisation locale et de l’aménagement du territoire, a émis un certains nombre de recommandations concernant le premier texte sus-indiqué. D’après son rapport complémentaire, ladite commission appelle, entre autres, à la mise en place des outils de dématérialisation tels que la signature électronique, l’accélération du processus de numérisation de l’administration publique et la création de sections spécialisées dans la lutte contre le faux et l’usage de faux, au niveau des tribunaux et des cours de justice. Dans ce contexte, ce projet de loi propose la mise en place de mécanismes de prévention contre ce type de criminalité à travers la numérisation, l’obligation des administrations de sécuriser les documents, la généralisation de la signature électronique, la promotion de la coopération interinstitutionnelle et l’échange d’informations entre les différents intervenants en la matière. Ce projet prévoit également l’inclusion de tous les crimes de faux et usage de faux prévus par le Code pénal dans la nouvelle loi applicable sur le faux en écritures publiques, le faux pour l’obtention d’aides du gouvernement, être exonéré d’impôts ou fuir des engagements. Tout en saluant le contenu du texte relatif à la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes naturelles, la même commission a formulé, dans son rapport complémentaire, des recommandations , dont la mise en œuvre des différents outils de prévention contre les risques de catastrophes tels l’ordonnance n° 03-12 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes. Dans le même ordre d’idées, la présente loi comporte des dispositions relatives à la révision du système d’assurance contre les catastrophes, de manière à rendre la souscription obligatoire et l’indemnisation plus flexible». À ce propos, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, avait souligné que «l’approche moderne rend obligatoire, depuis 2003, le recours à grande échelle, à la souscription d’assurance contre les calamités naturelles, à l’instar de tous les pays du monde ».

En outre, ce nouveau texte permet de passer de la gestion des catastrophes à la prévention et la réduction de leurs risques et de veiller à investir dans la prévention et la prévision, tout en intégrant les technologies modernes et la numérisation. Ce projet de loi est composé de neuf chapitres, il renferme 24 nouvelles dispositions et ses rédacteurs ont procédé à la refonte de 66 articles existants, comme il a élargi la liste des risques de 10 à 18, intégrant de nouveaux éléments, tels les risques liés au changement climatique, à la technologie spatiale et cybernétique, aux « infestations » des criquets pèlerins et aux menaces biotechnologiques. En guise de contribution à l’enrichissement dudit texte de loi, la commission de l’équipement et de développement local du Conseil de la nation appelle « à accélérer l’élaboration des textes d’applications relatifs aux dispositions de la loi fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ». Ce projet de loi intervient pour adapter la réglementation nationale aux normes et recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Oaci).