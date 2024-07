Alors qu'hier matin une information faisant état d'une opération militaire de grande envergure circulait sur les réseaux sociaux, le ministère de la Défense nationale n'a pas tardé à rendre compte qu'il s'agit d'un ratissage intense au niveau de Aïn Defla. En effet, a-t-on souligné dans un communiqué transmis à notre rédaction, une opération qui entre dans le cadre de la lutte antiterroriste a été déclenchée sur la trace d'un groupe criminel lors de laquelle une intervention de fouille et de ratissage opérée «au niveau de la localité de Tachta Zougagha, daïra d'El-Attaf, Secteur militaire de Aïn Defla, dépendant de la Ire Région militaire», a permis à un détachement de l'Armée nationale populaire de mettre hors d'état de nuire trois terroristes activement recherchés «trois dangereux terroristes, en l'occurrence le terroriste Debar Boumediene, le terroriste Hamneche Ibrahim et le terroriste Alali Mohamed ont été abattus», a indiqué le MDN, ajoutant que «cette opération a permis la récupération de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, chargeurs, une quantité de munitions et divers objets».

Cette opération intervient pour «confirmer, une fois encore, la vigilance et la détermination des unités de l'Armée nationale populaire à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national, jusqu'à leur éradication totale», a rassuré le MDN. La donne intervient quelque temps après la neutralisation d'un premier terroriste lors d'une opération de fouille et de ratissage au niveau de Meshtat Al-Gara/Al Yaraa, située entre la zone de Zeddine et Amorouna Secteur militaire de Aïn Defla où un détachement de l'ANP a abattu, le 24 juin, un terroriste qui répond au nom de B. Moustafa, alias Khaled Mazen, qui avait rallié les groupes terroristes en 2007. Un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur garni de munitions, une paire de jumelles et divers objets avaient été saisis sur son corps.

Pour rappel, au courant du même mois, des détachements de l'ANP avaient réussi à désarmer deux terroristes qui se sont rendus aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar. Trois autres terroristes s'étaient rendus aux autorités militaires dans le même secteur. Dans ce même contexte et au courant de ce même mois, deux terroristes ont été abattus par les forces de l'ANP au niveau de la wilaya de Khenchela, qui dépend du commandement de la 5e Région militaire lors d'une opération de ratissage. L'identité de l'un des deux terroristes a été déterminée comme étant Boughrara Mourad, qui avait rallié les groupes terroristes en 2010.