Les opérateurs intervenant dans la filière de l’importation des viandes rouges se réunissent, aujourd’hui, avec les responsables du ministère de l’Agriculture en vue d’apporter les derniers réglages devant permettre d’attaquer du bon pied le mois sacré de Ramadhan. L’on apprend de source proche que cette réunion, à laquelle prendront part les responsables du ministère du Commerce, donnera lieu à un franc débat, à la faveur duquel seront examinés quelques écueils et autres « bémols » encore en suspens. A priori, la question du prix des viandes en fonction de leur provenance, sera particulièrement examinée lors de cette rencontre. D’aucuns estiment en effet que l’origine des viandes importées définit pour une grande part les tarifs avec lesquels elles seront mises sur le marché. Ainsi, l’on invite à faire le distinguo entre viande sous vide importée du Brésil, viande importée d’Europe et taurillons d’élevage destinés à l’abattage. L’on s’attend donc à mettre sur la table toutes les nuances de coûts propres aux viandes importées.

Il s’agira donc d’examiner de près et avec le réalisme nécessaire « tous les paramètres » afin d’arrêter une démarche consensuelle, où, la question des prix sera prise en considération. Dans ce dernier cent mètres, importateurs de viandes rouges et dérivés et hauts responsables des départements de l’Agriculture et du Commerce s’adonneront, assurément, à un véritable exercice de persuasion, avec comme enjeu : mettre de la viande rouge à la portée du citoyen et au meilleur prix, soit à hauteur de 1200 DA le kg. Notons que des réunions marathon ont dernièrement été tenues entre les pouvoirs publics et les opérateurs directement engagés dans le processus d’importation. L’Union générale des commerçants et des artisans algériens (Ugcaa), a eu alors, à signaler quelques difficultés que rencontre la filière d’importation sur le marché des viandes. «Les opérateurs ne veulent pas vendre à perte», indiquait-on. Une préoccupation qui semble encore tarauder les importateurs qui signalent : « Les viandes d’importations sont taxées et toutes ne sont pas éligibles au prix de vente de 1200 DA » et de s’interroger : « Comment déterminer les prix pour les taurillons importés vivants et destinés à l’abattage ? ». La consommation des viandes rouges a quasiment doublé en l’espace d’une dizaine d’années en Algérie. Les besoins de consommation qui sont de l’ordre de 28 000 t/mois doublent littéralement durant le mois sacré de Ramadhan. Ce principe vaut également pour les viandes blanches. Rappelons que pour faciliter la tâche aux importateurs, les pouvoirs publics ont procédé, dès mars dernier, à la réduction de la taxe de dédouanement, en la réduisant de 30 à 5%, une mesure qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024, l’objectif étant d’assurer une accessibilité en prix et en qualité sur le marché. C’est dans cette logique que le droit additionnel provisoire de sauvegarde (Daps) vient de sauter. Il ne sera plus appliqué sur les viandes rouges et blanches, a-t-on annoncé, en vertu d’un arrêté du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, paru au Journal officiel (JO) n°84 de l’année 2023, et ce afin de proposer ces produits à des prix compétitifs. Cet arrêté, daté du 19 décembre 2023, modifie la liste des marchandises soumises au Daps, fixée par l’arrêté daté du 26 janvier 2019, avec l’annulation de l’application de ce droit sur 18 positions tarifaires concernant certaines viandes rouges et blanches. Pareilles mesures et d’autres…sont surtout dictées par le souci de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.