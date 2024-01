L'Institut algérien du pétrole (IAP) relevant du groupe Sonatrach a signé, à Nouakchott (Mauritanie), un accord-cadre avec la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), dans les domaines de la formation et du développement d'expertises, a indiqué, hier, un communiqué du Groupe. Signé jeudi dernier, cet accord vient couronner les discussions «approfondies» entre l'IAP de Sonatrach et la Société mauritanienne, note la même source. Cet accord a pour objectif d'établir un partenariat dans le domaine de la formation, et ce, conformément au mémorandum d'entente signé, le 7 juin 2022, entre Sonatrach et la SMH, ajoute le communiqué. Dans ce cadre, de nombreux domaines de partenariat ont été définis, notamment relatifs au développement des connaissances techniques et professionnelles au profit des ingénieurs et des employés de la Société mauritanienne, en attendant le lancement des formations durant le premier trimestre de l'année en cours, conclut le communiqué.