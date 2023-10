Axe central de la relance économique, l’entrepreneuriat se renforce à travers des ouvertures sur les secteurs susceptibles de booster son développement et son ancrage en amont du processus d’investissement. C’est dans cette optique, que les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, ont présenté lors de la réunion du gouvernement, une communication sur « les mesures inscrites dans le cadre du programme relatif au développement et à la promotion de l’entrepreneuriat estudiantin ». Une voie qui fait l’objet d’un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics, ces dernières années, en vue de relever un double défi consistant d’une part, à ouvrir de nouveaux horizons aux étudiants en fin de cursus pour la réalisation de leurs projets. D’autre part, cette orientation contribuera à consolider les axes de développement du secteur de l’économie de la connaissance dans le but de le hisser au rang de secteur stratégique.

À ce titre, la facilitation de l’accès à la création de start-up et de microentreprise offre aux étudiants l’opportunité de préparer leur sortie d’université et de tracer un avenir dans le monde de l’entrepreneuriat et contribuer à la transition économique. Il faut dire que ces actions auront des répercussions certaines sur la résorption du chômage, la simplification de l’acte d’investir, et l’édification d’un tissu de PMI PME hautement nécessaire pour la concrétisation de programmes de développement. Autrement dit, l’entrepreneuriat en milieu estudiantin s’articule autour de l’émergence d’une dynamique nouvelle entre deux secteurs appelés à jouer un rôle déterminant dans l’édification d’une nouvelle ossature économique.

Cette dernière repose essentiellement sur la valorisation des nouvelles dispositions juridiques pour l’investissement, la mise en œuvre sur le terrain des mesures de facilitation, et le renforcement de la lutte contre les effets de la bureaucratie, en vue d’atteindre les objectifs de la diversification économique. Le tout confiné dans une vision globale axée sur l’activation de nouveaux leviers économiques à même d’acter la naissance d’une nouvelle ère où l’entrepreneuriat estudiantin devient un des bourgeons incontournables de l’économie nationale. À ce titre, la communication a porté sur les objectifs de ce programme qui visent, notamment à « créer un environnement propice à l’entrepreneuriat au sein de l’université, à mettre à disposition des étudiants les outils nécessaires pour la création et la gestion d’entreprise et à soutenir les étudiants entrepreneurs à travers la mise en place des structures d’accompagnement». Des outils hautement indispensables pour les jeunes investisseurs qui ambitionnent d’entrer dans un domaine qui nécessite une certaine maîtrise des volets centraux du processus d’investissement, tel que l’administratif, la comptabilité du fiscal et du parafiscal , et notamment l’établissement de plan business adéquat pour un développement pérenne de leurs entreprises.

À ce titre, la communication a porté sur le « lancement notamment de centres de développement de l’entrepreneuriat dans chaque université, de la plate-forme électronique d’aide à l’entrepreneuriat (moukawil.dz) et du guide de l’entrepreneur fournissant des informations détaillées sur les différentes procédures administratives liées à l’entrepreneuriat, permettant aux étudiants de réaliser des projets de fin d’étude axés sur la création d’une start-up ou d’une microentreprise ».