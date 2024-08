L'ambassade de Chine en Algérie a organisé lundi 30 juillet à Alger une réception pour célébrer le 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de Libération de Chine. L'évènement a réuni plusieurs invités, dont des membres de chancelleries, des attachés militaires de haut rang, des représentants de médias nationaux, des anciens combattants de la guerre de Libération nationale. Une occasion pour l'ambassadeur de Chine à Alger, Li Jian, de souligner dans son allocution, après avoir écouté les Hymnes nationaux des deux pays, les liens qui unissent les armées des deux pays. Une opportunité pour souligner les grands pas franchis en matière de coopération commerciale par les deux partenaires. La Chine figure parmi les principaux partenaires commerciaux de l'Algérie, avec des échanges commerciaux bilatéraux ayant franchi le seuil des 10 milliards de dollars en 2023, a indiqué le diplomate chinois qui a mis en exergue l'étroite collaboration entre le président Abdelmadjid Tebboune et le président chinois, Xi Jinping qui a permis au partenariat stratégique global algéro-chinois, de connaître des avancées remarquables. Il faut rappeler que les deux chefs d'État avaient convenu lors des entretiens qu'ils ont eus le 18 juillet 2023 à Pékin d' approfondir le partenariat économique et renforcer la coopération dans tous les domaines. Les deux parties se sont félicitées de l'évolution du volume de leurs relations économiques et commerciales et ont affirmé leur détermination à approfondir le partenariat économique et consolider la coopération pratique dans tous les domaines, oeuvrer à l'augmentation du volume des échanges commerciaux et à faciliter les exportations hors hydrocarbures algériennes vers la Chine, mais aussi augmenter le volume des investissements qualitatifs chinois, à la faveur des multiples avantages qu'offre la nouvelle loi de l'investissement en Algérie. À propos de ce dernier point, le chef de l'État avait déclaré le 14 juin 2023 lors de l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-russe que «l'Algérie connaît, aujourd'hui, une renaissance économique sans précédent engagée à une vitesse supérieure afin de rattraper le temps perdu et les opportunités d'investissement avec nos amis, avec l'Afrique et la région de la Méditerranée», soulignant l'existence de «1450 projets industriels en cours de réalisation». Une opportunité pour la Chine partenaire commercial important de l'Algérie, qui occupe la 1re place en termes d'approvisionnement du marché algérien, avec une valeur de plus de 9 milliards de dollars, soit un taux de plus de 16,5%, selon les statistiques des douanes algériennes. Elle constitue par ailleurs un partenaire de choix pour l'Algérie qui ambitionne de donner un nouveau souffle à ses exportations hors hydrocarbures.