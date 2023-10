Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a affirmé, hier, que «la campagne de recrutement des titulaires de diplômes de magister et doctorat parmi les non-salariés a concerné 8000 postes». Il a qualifié ce résultat d' «un bon inédit en matière de recrutement jamais enregistré depuis l'indépendance». «Le recrutement de cette élite appelée à contribuer au développement du pays va se poursuivre», a-t-il soutenu. Il faut souligner que ces recrutements décidés à l'initiative du président de la République sont de nature à apporter du sang neuf à l'université algérienne. C'est même un investissement dans la matière grise que fait l'Algérie dans le cadre de la valorisation de la ressource humaine, une condition sine qua non pour tous les pays qui ont émergé ces vingt dernières années. Le ministre a indiqué qu' «il s'agit d'une solution exceptionnelle à une situation exceptionnelle pour éradiquer le chômage chez les porteurs de ces diplômes appelés à contribuer au développement du pays».

Le ministre a cité également «le recrutement de 1904 enseignants parmi les assistants hospitaliers et 793 enseignants durant les mois d'octobre et de novembre». Il a souligné à ce propos que son secteur «a connu depuis 2020 le recrutement de 33000 enseignants au rang de professeur, dont 2 500 enseignants durant les sept premiers mois de l'année». Au titre d'impact financier, il a révélé qu'«une enveloppe financière de l'ordre de 14 milliards de dinars a été allouée pour couvrir le recrutement des maîtres-assistants de classe (B) entre septembre et décembre et 5 milliards de dinars au recrutement au rang de professeur». À cette occasion, il a annoncé la préparation de la promulgation d'un texte permettant le recrutement des titulaires d'un diplôme de doctorat en période post-doctorat pour concourir au transfert de l'expertise des universités aux entreprises, précisant que les statuts particuliers de l'enseignant, de l'enseignant chercheur et de l'enseignant hospitalo-universitaire, devraient être promulgués avant la fin 2023.

De son côté le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a affirmé qu' «au cours de l'année 2023, plus de 2 millions de personnes ont bénéficié de l'allocation chômage, parmi lesquels plus de 141000 et plus de 26000 ont été placés dans des postes d'emploi». Preuve que le mécanisme mis en place suite à une instruction présidentielle est opérationnel et montre déjà des résultats encourageants. Le ministre a révélé à ce propos qu' «au total pas moins de 232579 placements ont été réalisés depuis 2022».

Dans le détail, il a souligné que «46% des emplois ont été satisfaits par le secteur des services, 33% ont été proposés par l'Industrie et 19% par le Btph». Il a ajouté qu' «en fait ces placements ont été absorbés par les 10000 nouvelles entreprises qui ont adhéré au système de la sécurité sociale». Cela fait ressortir l'engouement qu'a suscité le système de recrutement via l'Anem, en passe d'assainir le marché de l'emploi.

À propos du déficit de la Caisse nationale des retraite (CNR), il a rappelé qu' «en 2020, le déficit de la CNR était de 680 milliards de dinars. En 2021, il s'élevait à 645 milliards de dinars, en 2022 nous avons clôturé à 420 milliards de dinars». Il a soutenu que ce déficit n'est pas chronique, tout en expliquant que les raisons de la diminution progressive du déficit ne sont autres que l'augmentation des revenus dus à la hausse du nombre des affiliés à la sécurité sociale». Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed a cité «le recrutement de plus de 9000 enseignants de langue anglaise dans le cycle primaire et de 12877 enseignants d'éducation sportive et physique». Il a souligné que «la rentrée scolaire 2023-2024 s'était déroulée dans de bonnes conditions pour plus de 11 millions d'élèves répartis sur 30000 établissements». Concernant la numérisation du secteur de l'Éducation nationale, il a réaffirmé l'engagement à poursuivre la démarche visant à numériser toutes les opérations y afférentes en vue de hisser la performance de l'école et d'améliorer la qualité de l'enseignement.