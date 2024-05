La décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'instituer le 8 Mai de chaque année, Journée nationale de la Mémoire, est vue comme un acte salutaire qui se réconcilie avec le patrimoine des luttes consenties par le peuple algérien à travers plusieurs générations de par l'histoire. Cette journée est symbolique à plus d'un titre, puisque elle coïncide avec la célébration des massacres de 8 Mai 1945. Ce choix n'est pas fortuit, bien au contraire, il rappelle la longue marche du peuple algérien dans sa quête de l'indépendance et de la libération de la domination coloniale française. Cette journée, qui fait de la Mémoire son alpha et son oméga, se veut une opportunité pour les générations actuelles et futures de prendre plus conscience de leur référentiel riche en gestes de bravoure et de gloire actés par nos ancêtres et nos aînés, face aux forces visant l'hégémonie coloniale et la mainmise sur les richesses du pays. La décision qui a été prise par le président Tebboune en 2020, c'est-à-dire à peine élu président de la République, a été saluée par les historiens et les acteurs qui ont façonné l'histoire du pays, et les patriotes qui affichent toujours leur mobilisation pour le renforcement et la consolidation de la Mémoire nationale face à la campagne de révisionnisme et de négationnisme sciemment orchestrée par des officines internationales au service des plans impérialistes et néocolonialistes.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné à propos de la Journée nationale de la Mémoire: «J'ai pris, à cette occasion, la décision d'instituer le 8 Mai de chaque année, Journée nationale de la Mémoire, de même que j'ai donné des instructions pour le lancement d'une chaîne télévisée nationale spécialisée en Histoire, qui constituera un support du système éducatif dans l'enseignement de cette matière que nous voulons maintenir vivace pour toutes les générations»; et d'ajouter: «J'ai instruit également de parachever l'appellation des agglomérations et des quartiers des villes des noms des martyrs de la résistance populaire et de la glorieuse Guerre de libération nationale et d'élargir la restauration des monuments historiques pour témoigner, au fil des générations, du lourd tribut que notre peuple a payé pour faire face à la barbarie de l'occupation coloniale et pouvoir vivre librement et dignement sur sa terre, fier de son passé duquel il s'inspire pour façonner son avenir dans une véritable démocratie et une justice sociale», a expliqué le président Abdelmadjid Tebboune. Cette date en rapport avec un événement tragique dans l'histoire du pays, à savoir les massacres de 8 Mai 1945, signe une sorte de pacte irréversible de l'Algérie nouvelle avec l'histoire de l'Algérie de la résistance et du combat contre la domination coloniale et ses conséquences désastreuses sur l'identité nationale du pays. Le recouvrement de l'indépendance et la restitution de la souveraineté nationale doivent être considérées comme une réalité dans la pratique de tous les jours, à travers des hommages qui doivent être rendus aux héros et aux héroïnes de ce pays dont la fierté remonte à des millénaires. C'est pourquoi parler aujourd'hui de la Mémoire, c'est d'abord et avant tout une espèce d'engagement patriotique à l'égard de nos martyrs qui se sont sacrifiés pour que le pays puisse exister dans le concert des nations modernes. À ce propos, le président Tebboune a indiqué que «la nation préserve son passé, se protège elle-même et accentue sa capacité de maturation de la conscience populaire pour faire échouer les manoeuvres des courants et lobbies racistes de l'autre rive de la Méditerranée, et dont la mentalité d'antan a été enterrée irrévocablement par la volonté du peuple», a-t-il rappelé.

Le grand écrivain William Faulkner avait dit: «Le passé n'est jamais mort. Il n'est même jamais le passé». Cette citation, pleine de sens et de profondeur, rappelle que seule la Mémoire est à même de se résoudre à comprendre le fil de l'histoire et son mouvement perpétuel. La Mémoire est au coeur des guerres modernes dont le capital symbolique constitue la trame de fond desdites luttes armées qui ne disent pas leur nom.