Désormais, les demandeurs de visas pour l’Italie n’auront plus à se déplacer sur Alger. Un centre de demande de visas pour l’Italie a été inauguré, jeudi à Béjaïa, par l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese et le wali de Béjaïa, Kamel-Eddine Kharbouche. Ce nouveau centre, le 8e du genre à travers le territoire national, a été lancé en partenariat avec le prestataire de services VFS Global. « L’Italie confirme sa position de pays avec la plus importante présence de services consulaires en Algérie », a indiqué le représentant de la mission diplomatique italienne, qui a été reçu par le wali. Le diplomate qui était accompagné de M. Apolloni, consul général d’Italie en Algérie, le premier secrétaire de l’ambassade d’Italie, ont été accueillis au siège de la wilaya en présence du chef de cabinet du wali, avant d’entamer cette visite, qui s’inscrit, selon les terme du communiqué de la wilaya, dans le cadre de l’échange de points de vues et du renforcement des relations de partenariat entre les deux pays. Son Excellence l’ambassadeur a eu l’occasion de constater les atouts économiques de la wilaya. Lors de la présentation de la région, le chef de l’exécutif a indiqué que la wilaya de Béjaïa dispose de nombreuses opportunités et de conditions favorables à même d’attirer les investissements étrangers, évoquant par la même occasion les facilités disponibles dans le domaine du placement des capitaux.