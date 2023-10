La 8e édition du Salon international de la sous-traitance industrielle (Algest), s'est ouverte, lundi à Alger, avec la participation de 100 exposants représentant divers secteurs d'activités, notamment l'industrie manufacturière, la mécanique, l'électricité, l'électronique, la métallurgie, ainsi que les services liés à l'industrie. Organisé par la Bourse algérienne de la Sous-traitance et Partenariat (Bstp), en partenariat avec le World Trade Center-Algiers (Wtca), cette 8ème édition est placée sous le patronage du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Le coup d'envoi de cette nouvelle édition a été donné par le directeur général de la promotion de l'investissement au ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Salah Bousbia, et le président du Conseil du renouveau économique algérien (Créa), Kamel Moula. Dans une allocution lue en son nom par Bousbia, le ministre Aoun a souligné que «cette manifestation constitue une occasion de rencontre pour les opérateurs économiques et ceux intéressés par la sous-traitance, les producteurs et les donneurs d'ordre, pour établir un partenariat fructueux susceptible de développer le tissu de la sous-traitance en Algérie». Cette manifestation économique projette de concrétiser plusieurs objectifs stratégiques du gouvernement qui vise, en premier lieu, à réunir toutes les conditions favorables au développement, à la pérennité et à la compétitivité de l'entreprise, a fait savoir Moula, ajoutant que parmi les objectifs escomptés figurait également le développement de la chaîne de valeur des différentes filières industrielle à travers la promotion de l'intégration nationale contribuant à la réduction de la facture d'importation. Le secteur industriel est un secteur prometteur en matière de réalisation des objectifs de la stratégie économique prônée par le gouvernement. Il s'agit du développement des filières industrielles prioritaires apportant une valeur ajoutée, la primarisation de la transition technologique, le développement de l'innovation et de l'économie de la connaissance, la création d'emplois permanents, la promotion des ressources humaines et l'amélioration de la compétitivité et de la capacité de l'économie nationale dans l'exportation. Moula, quant à lui, a souligné que le Salon «reflète la qualité du produit national, l'industrie mécanique en particulier», faisant observer que plusieurs importateurs s'étaient transformés en producteurs locaux, passant ainsi du statut d'importateur à producteur industriel. Cette transformation, a souligné le président du Créa, est à même d'encourager la diversification de la production locale. Il a appelé, à cet effet, les grandes entreprises qui importent encore ces produits à solliciter les sociétés dotées de capacités industrielle et technologique nécessaires qui puissent satisfaire et couvrir leurs besoins au niveau local, au lieu de recourir à l'importation en devises fortes. Cette manifestation, qualifiée d'importante par certains, se déroule à un moment opportun en s'inscrivant en droite ligne des orientations des pouvoirs publics en matière de diversification de notre économie, faisant de l'industrie en général et du développement de la sous-traitance industrielle en particulier le point focal pour mener à bien les politiques de substitution à l'importation et de l'exportation, nécessaires à, ont souligné les organisateurs.

Quelque 6 000 visiteurs sont attendus à cet événement économique qui, verra la programmation de 300 rencontres B to B.