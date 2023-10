Djelfa wilaya à vocation steppique par excellence doit jouer un rôle économique de premier plan à l'avenir. Les projets à dimension stratégique visant à la promouvoir avancent vraisemblablement à un rythme accéléré pour réaliser un décollage majeur qui serait imminent. Cela ne se fera cependant pas sans le développement des lignes ferroviaires. Il fait savoir en effet que le rail qui a occupé une place majeure dans l'industrialisation de nombreux pays. Qu'en est-il de la wilaya de Djelfa? En mai dernier, le président de la République Abdemadjid Tebboune avait décidé un programme de développement complémentaire pour cette wilaya à vocation essentiellement agro-pastorale. Il a été souligné à cet effet que les projets de lignes ferroviaires devant relier Djelfa aux différentes régions du pays, doivent constituer le fer de lance de ce programme visant un développement tous azimuts de la wilaya. Djelfa qui est limitrophe de près d'une dizaine de wilayas, compte un réseau ferroviaire de 321 km, réalisé dans sa totalité par des compétences nationales, dans le cadre d'une vision de développement durable, voulant en faire un élément clé dans la consécration d'un développement global aux dimensions économique et sociale. Pour rappel, Djelfa a vu la réalisation de trois lignes ferroviaires, dont une la traversant pour relier les wilayas de Tissemsilt et M'sila. Longue de 290 km, cette ligne traverse quatre communes de Djelfa, et compte trois gares ferroviaires, entrées en service en décembre dernier. En plus de la ligne ferroviaire Djelfa-Boughezoul (Médéa) traversant la wilaya sur une distance de 140 km, et la desserte Djelfa-Laghouat, de 110 km de long. Deux projets totalement achevés. Leur mise en exploitation est en attente. Suite notamment à la réalisation d'une gare ferroviaire intermédiaire en conformité avec les normes mondiales en vigueur. Ces infrastructures de base traduisent la volonté de l'État de renforcer le réseau ferroviaire à travers nombre de régions charnières du pays, au titre d'une stratégie économique à long terme, fait-on remarquer.