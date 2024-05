C’est dans une ambiance conviviale qu’à été célébrée la Journée internationale de la presse à Constantine. Un déjeuner a été organisé par le wali de Constantine Abdelkhalek Sayouda, en l’honneur des journalistes au niveau du siège de la wilaya sis à la cité Daksi. En la circonstance, le chef de l’exécutif n’a pas manqué de relever l’importance qu’accorde le président Tebboune à la corporation. Cette attention a été matérialisée dans la Constitution, ce qui a permis au journaliste d’exercer son métier en toute sécurité sans aucune répression. Le wali, tout en exprimant sa considération envers les représentants des organes de presse, a estimé que « la corporation a un rôle à jouer dans la société », notamment a-t-il souligné, la presse constitue une « arme à double tranchant », d’où l’implication du journaliste pour éclairer l’opinion publique avec responsabilité et mesure sans une arrière-pensée». Pour le wali, « le journaliste se doit de rapporter la vérité sans désinformation pouvant conduire parfois à l’irréparable comme dans certains pays qui, aujourd’hui, continuent de subir les affres de la propagande et les fausses informations ». Aussi bien la presse écrite, électronique, que l’audiovisuel sont l’image du pays et c’est à travers ces femmes et ces hommes qui forment la corporation qu’on peut refléter la santé d’une société d’où l’expression de sa gratitude envers ceux qui transmettent la réalité du terrain sans aucune tromperie. La célébration de la Journée internationale de la liberté d’expression a été l’occasion pour rendre hommage aux plus anciens journalistes de Constantine.