La filière naissante de la récupération, de traitement et de valorisation des déchets constitue un vrai filon d'argent pour les entrepreneurs. Les déchets ont, en effet, une valeur économique estimée à 207 milliards de dinars/ an, selon les derniers chiffres communiqués par le Système national d'information sur les déchets (Snid). Le recyclage ne dépasse guère les 10% informe-t-on par ailleurs, ce qui laisse deviner la formidable manne financière à prospecter par les opérateurs potentiels dans ce domaine stratégique. Aussi, les pouvoirs publics entendent accompagner et soutenir les investisseurs dans ce créneau pourvoyeur d'emplois. À ce titre, l'Agence nationale des déchets (AND) vient de signer, à Alger, une convention de partenariat avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) pour le renforcement de la coopération, notamment dans l'accompagnement des opérateurs économiques en matière d'environnement et de gestion de déchets.

La convention de partenariat a été paraphée conjointement par le directeur général de l'AND, Karim Ouamane et le directeur général de la Caci, Houcine Zaoui. La cérémonie de signature a eu lieu au siège de l'AND en marge de la journée d'information dédiée à la présentation des activités communes entre les deux organismes. La convention porte sur l'organisation commune de la 7e édition du Salon international de la revalorisation et récupération des déchets «Revade», prévue du 27 au 30 novembre prochain au Palais des expositions (Alger) sous le thème «Lorsque les déchets deviennent une richesse». Karim Ouamane a expliqué: «Nous travaillons dans la continuité. Nous en sommes à la septième édition du Revad pour lequel nous enregistrons un réel engouement au fil des éditions. Ce dernier est devenu une plate-forme incontournable pour les opérateurs qui s'intéressent à ce secteur. Nous voulons à travers cette manifestation et d'autres également montrer et partager avec les jeunes, notamment les chiffres, liés aux déchets et les opportunités d'affaires qu'offre leur gestion. «Nous tenons à présenter les opportunités d'affaires qu'offre la gestion des déchets. Outre l'aspect matériel, lié aux packs, aux véhicules et aux équipements, nous veillons à révéler l'aspect invisible qu'est l'activité de service liée à la gestion des déchets; notre objectif consiste à susciter et renforcer l'intérêt pour ce domaine et offrir une visibilité sur les métiers autour des déchets», ajoute Ouamane qui estime que cet intérêt ira crescendo, surtout que les facilitations publiques pour encourager l'entrepreneuriat dans ce domaine sont importantes. «La gestion des déchets c'est un tout et le recyclage n'en représente qu'une infime partie. Il s'agit d'un système, où, les emplois sont pourvus au niveau de tous les maillons de la chaîne. Dans ce système tout le monde est gagnant. En fait l'on procède au règlement d'une problématique tridimensionnelle comprenant l'environnement, l'économie et le social», précise le même responsable qui ajoute: «Concernant les plastiques PET, produits par les eaux minérales et les sodas que nous consommons quotidiennement, nous ne récupérons que 3% de ce qui est généré à l'échelle nationale. Cette filière offre actuellement 17 000 emplois, je vous laisse imaginer le reste...». Notons qu'une feuille de route commune (AND-Caci) a été élaborée et mise en place dans l'objectif d'organiser les conférences, les ateliers et les réunions de travail nationaux et internationaux ayant trait à la gestion des déchets.

La convention liant les deux parties, est en outre axée sur la collaboration pour l'organisation de la 1ère édition du Forum international des déchets (Global waste forum) prévu en avril prochain. Zaoui a de son côté salué cette démarche visant la création d'espaces pour capter les porteurs de projets en vue de renforcer les investissements dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets. Le même responsable a en sus rappelé que le Revad offrira l'opportunité de découvrir les nouvelles avancées technologiques et de faire connaître les équipements utilisés en matière de collecte et de traitement des déchets.

Le Revad verra l'organisation d'ateliers techniques et médiatiques destinés aux professionnels et aux jeunes porteurs de projets, parallèlement aux ateliers de sensibilisation et aux espaces éducatifs pour enfants sur la gestion des déchets, a fait savoir Zaoui.