La wilaya de Tizi Ouzou est parmi les premières dans notre pays en matière de production laitière. En 2022, elle s’était classée à la sixième place avec de très grandes capacités qui en font un réservoir national, selon le ministre de l’Agriculture Youcef Cherfa qui intervenait, la semaine passée à l’Assemblée populaire nationale. Dans son allocution, le premier responsable du secteur agricole a précisé que la production laitière de la wilaya durant l’année 2023 a été estimée à 126 millions de litres, selon les chiffres établis au 30 septembre. Toutefois, malgré les aides de tous genres accordées par les pouvoirs publics, des difficultés persistent dans certaines filières, notamment l’arboriculture et surtout les produits du terroir, tels que l’huile d’olive, le miel et autres. En fait, dans son intervention, Cherfa n’a pas manqué de souligner que la production de l’année écoulée représente 4,6% de la production nationale. Aussi, afin de donner plus de rythme au développement de la filière laitière, les pouvoirs publics ont, selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, accordé à la wilaya de Tizi Ouzou une enveloppe financière estimée à 1273142000 de dinars. Quelque 800 millions de dinars de cette somme globale ont été affectés aux producteurs et la production du lait subventionné. Des subventions d’une valeur de 12 DA/litre. Les collecteurs, de leur côté, ont bénéficié dans ce cadre d’une subvention évaluée à 332 millions de dinars alloués, c’est-à-dire, 5 DA/litre. Les unités de productions laitières, pour leur part, ont été concernées par une subvention estimée à 39900000 de dinars. Toujours au chapitre de l’accompagnement, Cherfa a listé une panoplie de mécanismes mis en place par l’État dans l’optique d’aider les professionnels de la filière à se développer davantage. Il s’agit des aides à l’acquisition des engrais et des semences, des aides pour l’achat des fourrages ainsi que le forage des puits. Cet accompagnement se manifeste également dans les efforts de la Sonelgaz dans l’alimentation des propriétés agricoles en électricité. Durant l’année 2024, ce sont d’ailleurs quelque 294 exploitations qui ont été raccordées à travers les communes de la wilaya. Enfin, notons que des avancées considérables ont été réalisées dans le secteur agricole à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Ce qui ne doit, toutefois, pas occulter certaines difficultés à l’instar de l’existence d’un vrai marché des produits du terroir. Certains produits comme l’huile d’olive et le miel peinent à se frayer un chemin dans les circuits commerciaux existants à cause de nombreuses difficultés. L’on voit souvent l’huile d’olive de la wilaya vendue dans des emballages rejetés par d’autres industries comme les lubrifiants et les eaux minérales et gazeuses. Le manque de laboratoire de certification des produits s’avère aussi comme un obstacle majeur dans les efforts de passage à l’exploitation de ces produits malgré leur grande qualité.