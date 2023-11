La vague de vols des compteurs d’eau, avec effraction, qui a secoué mi-octobre plusieurs arrondissements de la capitale et dont on a appris qu’elle s’étend aussi à d’autres wilayas n’ a pas fini de préoccuper les nombreuses familles qui en ont été victimes. C’est ainsi qu’on a appris hier que dans la seule commune d’El Mohammadia, dans la banlieue de la capitale, pas moins d’une centaine de compteurs ont été dérobés par les malfaiteurs dont tout prête à croire qu’ils revendent leur butin à un prix dérisoire aux receleurs chargés de « transformer » la marchandise. Le phénomène concerne, en effet, le cuivre que des bandes organisées pillent systématiquement, depuis de nombreuses années. Systématiquement et, semble-t-il, impunément puisqu’on entend rarement que ces malfrats ont été mis hors d’état de nuire alors qu’ils sévissent en tout temps et en tout lieu.

Témoignage éloquent d’une source digne de foi, voici l’histoire d’une vieille dame de la cité des 2400 logements, à Aïn Naâdja, cette autre banlieue de la capitale. Le vol a eu lieu à la même période de la mi- octobre mais avec un sang-froid et une audace qui donne à réfléchir. Le bandit ayant constaté que l’accès au placard où se trouvent les compteurs est bloqué par un solide cadenas ne se laisse nullement intimider. Il sonne tranquillement à la porte de la victime, signe qu’il connaît parfaitement le mouvement dans la cité ou, pour le moins, dans le quartier. Il annonce à la dame qu’il a besoin de la clé pour procéder au relevé du compteur et celle-ci, n’ayant aucune raison de se douter de l’arnaque, lui confie le précieux sésame, grâce auquel il disparaît avec…les deux compteurs convoités. Au final, la pauvre locataire a dû, bon gré mal gré, s’acquitter du montant de 24 000 da puisque les voisins de pallier ont considéré qu’elle était responsable de la mésaventure. En partant de cet exemple, il convient tout d’abord d’inciter les habitants à davantage de vigilance car les malfaiteurs travaillent dans un climat apparemment favorable, compte tenu de l’impunité observée. Voleurs et receleurs ne redoutent nullement la sanction éventuelle, en cas d’arrestation, tant que celle-ci ne sera pas portée à la hauteur des préjudices infligés aux nombreuses familles dont le pouvoir d’achat est ainsi malmené. Ce fut le cas pour les voleurs des téléphones portables, voici quelques années, et on connaît le résultat obtenu, même si le phénomène n’a pas totalement disparu. Outre le durcissement des peines encourues qui devrait freiner les ardeurs d’un grand nombre de voleurs en quête d’un commerce juteux et sans trop de difficultés, un châtiment exemplaire est à envisager contre les receleurs qui portent un grave préjudice à l’État et à ses entreprises.