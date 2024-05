Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé un groupe de malfaiteurs spécialisé dans le cambriolage et saisi une quantité de métal blanc et jaune, a indiqué, hier, un communiqué de ces services. « Les services de sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bouzaréah, ont arrêté deux individus, des repris de justice âgés de 39 ans et 40 ans, originaires de la wilaya d’Alger, pour vol qualifié avec circonstances aggravantes (vol commis la nuit, en réunion, avec effraction, en flagrant délit et en récidive), précise la même source. L’affaire a été enclenchée « suite à une plainte déposée par un individu dont le domicile familial a été cambriolé, et où les deux suspects avaient volé des bijoux en métal jaune d’une valeur supérieure à 100 millions de centimes ». « Les investigations menées par les éléments de la brigade, sous la supervision du procureur de la République territorialement compétent, ont permis l’identification et l’arrestation des deux suspects en un temps record. À l’issue de la perquisition de leur domicile, une quantité de métal jaune et blanc (parures en or, colliers, boucles d’oreilles et des pierres précieuses) a été saisie, ainsi que des montres à main et des parfums ».Les mis en cause ont été déférés par-devant le parquet territorialement compétent, selon la même source.