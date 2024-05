Un groupe de travail spécialisé planche actuellement sur un projet de mise en place d’une structure, une sorte d’instance supérieure chargée de suivre, d’analyser et d’anticiper les menaces de guerre virtuelle ou de quatrième génération, en Algérie. L’annonce a été faite par le docteur et expert en géopolitique, Ahmed Bensaâda qui participait à une émission de la chaîne 3 de la Radio algérienne, autour du thème « La liberté d’expression dans le double standard des médias mainstream ».

Vraisemblablement, le groupe qui compte des experts en géostratégie, des géopolitiques, des chercheurs et des spécialistes en informatique serait, notamment chargé de mettre en place un concept global autour du thème générique de guerre de quatrième génération. Une telle entreprise devrait prendre en considération un certain nombre de facteurs et de détails, autour de la nécessité d’élaborer un plan de veille stratégique et d’anticipation, un mode opératoire d’analyse et de suivi des menaces, un plan proactif de riposte et de cantonnement des menaces, ainsi que des unités spécialisées dans les investigations, les identifications, les localisations, etc. À l’heure où la géopolitique mondiale est en passe de générer des situations et des conflits gravissimes, l’Algérie est en droit de se prémunir de pareilles menaces et dangers.