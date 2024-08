Argument indiscutable de la relance économique, le développement du réseau ferroviaire véhicule une forte promesse d'investissement et de croissance. A ce titre les pouvoirs publics ont décidé de prendre les devants à travers la création d'un groupe industriel public pour prendre en charge les programmes de réalisation destinés à concrétiser les grands projets pour un maillage ferroviaire sur l'ensemble du territoire national. C'est du moins ce qu' a annoncé le ministre des travaux publics, M.Rakhroukh, précisant que «Ce groupe public, spécialisé dans l'ingénierie et la construction ferroviaires, permettra de prendre en charge les projets structurants d'envergure décidés par le président de la République dans le cadre du maillage ferroviaire à travers l'ensemble du territoire national, via l'intensification et l'élargissement de ces projets, ce qui exige une mobilisation globale des potentialités, y compris les compétences en ingénierie des entreprises publiques spécialisées en la matière». On ne peut plus clair, cette action confirme l'orientation centrale de restructuration du secteur des transports, notamment le réseau ferroviaire, qui constitue dans cette configuration économique, un axe déterminant pour l'investissement et l'édification de bases logistiques à hauteur des défis et des grands projets en cours. Ces derniers contribuent à la relance de secteurs hautement stratégiques, tels que l'exploitation minière, l'approvisionnement des pôles industriels, et les exportations hors hydrocarbures. En substance, le groupe de construction ferroviaire interviendra pour canaliser l'ensemble des actions dédiées à tisser une toile de coopération rassemblant les principaux acteurs de la relance économique, en l'occurrence, le secteur de l'industrie, des mines, des travaux publics, et du transport, pour ne citer que ceux-là.

Une mobilisation qui reflète l'importance des chantiers lancées, et qui consistent en grande partie, dans la réalisation d'une voie reliant le port d'El-Hamdania (Tipaza) et Tamanrasset sur 1 200 km, de la ligne du port de Djen-Djen/Hassi Messaoud sur 572 km la voie raccordant le port d'Oran à Tindouf d'une longueur de 1 650 km, et de la ligne reliant le port d'Annaba à El-Oued, en passant par Hassi-Messaoud. Il va sans dire que ce maillage ferroviaire de grande envergure, donne un aperçu clair sur la proportion des objectifs, et les ambitions économiques retenues par les pouvoirs publics. Intervenant au centre de l'ossature de la transition économique, le développement du réseau ferroviaire permettra de sécuriser les moyens et les mécanismes mis en oeuvre pour porter l'Algérie au rang de pays émergent. Autrement dit, l'ossature de l'économie nationale est en phase de consolidation des capacités de développement et de croissance, pour aboutir à un ancrage plus important sur la scène économique nationale et sur l'échiquier international. Ce qui renseigne sur l'importance du travail du groupe de construction ferroviaire, notamment en matière de mobilisation des compétences et technologies requises pour la concrétisation des objectifs fixés. De même importance, la réalisation de ce maillage ferroviaire contribuera également à renforcer les arguments de crédibilité et d'attractivité de l'économie nationale, à travers l'amélioration des capacités et des opportunités d'investissement qui découleront de cette approche. Il va sans dire que la présence d'un réseau ferroviaire de grande envergure, ne peut que rassurer les investisseurs et les opérateurs économiques, locaux et étrangers.