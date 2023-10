Un homme a perdu la vie dans l’incendie déclaré, jeudi en fin de journée vers 18h 30, dans son appartement.

Selon les services de la Protection civile qui ont intervenu pour éteindre le feu et secourir la famille habitant au 6e étage d’un appartement situé boulevard Krim Belkacem de la Nouvelle-

Ville de Tizi Ouzou, la victime a succombé à ses brûlures sur place.

Son corps a été transféré à la morgue du CHU Nédir Mohamed de la ville de Tizi Ouzou.

Toujours selon les services de la Protection civile, le feu a complètement détruit les meubles et tout ce qui se trouve dans la maison. Jusqu’à présent, les causes du sinistre restent inconnues avec une prépondérance pour une fuite de gaz dans l’appartement.