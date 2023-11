Les investissements turcs dans le domaine de la santé en Algérie se précisent, désormais. C'est ce qui ressort en tout cas de la dernière rencontre entre le ministre de la Santé Abdelhak Saihi et le nouvel ambassadeur de Turquie en Algérie Mujahid Kucuk Yilmaz. À la faveur de cette dernière, Saihi a évoqué le projet de construction d'un hôpital turc. Ce tête-à-tête a permis de passer en revue les sujets d'intérêt commun et les nombreuses possibilités de partenariat qu'il s'agit de hisser à des niveaux supérieurs. La coopération dans le domaine de la santé aura ainsi été au centre de leurs discussions. À cette occasion, Saihi a affirmé que «l'accord de jumelage entre l'hôpital des grands brûlés de Zéralda et son homologue turc à Istanbul, qui sera signé dans les prochains jours, dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions et directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, permettra de donner une impulsion forte aux relations de partenariat entre les deux pays dans le secteur de la santé». Ce partenariat «couvrira à l'avenir d'autres hôpitaux et spécialités, telles que la chirurgie infantile et la chirurgie cardiaque pédiatrique», a-t-il indiqué. Selon Saihi, la construction d'un hôpital turc en Algérie, parallèlement à la réalisation de plusieurs autres hôpitaux, permettra de réduire les transferts de patients à l'étranger pour soins. Assurément, c'est là un nouvel horizon qui s'ouvre pour la coopération entre l'Algérie et la Turquie, au regard, notamment, du niveau de la médecine atteint dans ce pays aussi bien pour les soins que pour la prise en charge des malades. Rappelons que les Turcs avaient déjà eu à manifester leur intérêt à développer leurs investissements dans le secteur de la santé en Algérie, et ce du temps de l'ancienne ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir. Cet intérêt est aujourd'hui rappelé par l'actuel ambassadeur qui a exprimé «la volonté de son pays d'intensifier la coopération bilatérale entre les deux pays», disant «soutenir l'idée de la réalisation d'un hôpital turc en Algérie», tout en mettant en avant «l'intérêt porté à l'investissement en Algérie par les entreprises privées turques activant dans le secteur de la santé».

Enfin, les deux parties sont convenues de «la nécessité d'organiser des rencontres conjointes de travail pour examiner les questions d'intérêt commun, en particulier celles liées aux accords de jumelage prévus entre les deux pays, qui seront d'ailleurs prochainement au centre de discussions et d'entretiens par visioconférence entre le ministre Saihi et son homologue turc», mentionne un communiqué du ministère de la Santé.