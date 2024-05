Meriem Benmouloud, Haut-commissaire à la numérisation, avec rang de ministre, a encadré, à Alger, une journée d'étude et d'information sur la pertinence du Centre national des services numériques. L'évènement abrité par le Centre international des conférences (CIC) Abdellatif Rahal, a vu la participation de nombreux panélistes et experts, dont des conseillers du président de la République. Ces derniers ont tout d'abord précisé que ce projet stratégique mené en partenariat avec Huawei Consortium consiste en la conception d'un outil qui sert exclusivement l'économie nationale et ne comporte aucun risque quant à la préservation des données personnelles des citoyens et de leur protection, garantie par la loi. Ce système d'information est «un projet algérien, échafaudé par des talents algériens qui ont recouru à la précieuse expertise de Huawei. Il implique, à 80%, un transfert de compétences et donc exige de la part des acteurs algériens compréhension et apprentissage rapides», a-t-on rassuré.

À en croire Meriem Benmouloud, ce projet est inédit en Algérie de par sa dimension et sa fondation technologique. «Il fait office de pivot essentiel dans le processus de transformation numérique de notre pays. Loin d'être un simple data center, car le coeur battant de ce projet est le système national d'information qui lui est intégré», a-t-elle expliqué. Ce portail met fin aux efforts dispersés en mutualisant les moyens. «Des solutions numériques permettent, désormais, d'échanger les données entre différents secteurs en vue d'améliorer le service public. Notamment une très grande base de données nationale qui supporte le big data et qui adopte l'intelligence artificielle qui concourt à rationaliser les politiques publiques et facilite la prise de décision.

Autant de solutions qui seront regroupées au niveau de deux centres, dont celui de Mohammadia et dont la durée de réalisation est de neuf mois. Le second sera implanté à Blida. La durée de réalisation est de douze mois», a détaillé Meriem Benmouloud qui a rappelé que ce chantier a pour finalité d'améliorer le service au citoyen, grâce particulièrement à la plate-forme consensuelle qui autorisera l'échange de l'information entre les différents secteurs. D'ores et déjà, pas moins d'une quarantaine de services publics seront digitalisés à 100%, a-t-elle annoncé, en signalant qu'il s'agit là des services les plus sollicités par les usagers. De 14, le nombre de services digitalisés passera ensuite à 26 pour atteindre un nombre plus important, a-t-elle fait savoir.

Transparence, égalité dans l'accès à l'information, réduction des coûts, sont autant d'avantages que charriera ce portail, a poursuivi Meriem Benmouloud. Ce projet obéit aux orientations du président de la République édictées au Conseil des ministres, en date du 14 novembre 2023. A rappelé Meriem Benmouloud, qualifiant cette étape de pas de géant permettant à l'Algérie d'être au diapason des progrès technologiques mondiaux. Moderniser les institutions de l'État et asseoir le principe de transparence et d'équité dans l'accès à l'information sont les autres objectifs cités par la même responsable qui a surtout fait savoir que ce centre est une arme décisive pour combattre la bureaucratie en vue de construire une économie durable. «C'est là la traduction sur le terrain du 25e engagement du chef de l'État, portant sur l'instauration de la transition digitale et la généralisation des technologies de l'information et de la communication (TIC)», a-t-elle révélé.