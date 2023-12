Région connue pour sa culture d'oliveaies, la wilaya de Béjaïa et particulièrement la vallée de la Soummam vient de bénéficier d'un outil, unique en son genre en Algérie. Il s'agit d'un laboratoire d'analyse de l'huile d'olive. L'inauguration de ce laboratoire d'analyses physico-chimiques confirme cette réputation et s'inscrit dans une démarche à même d'élever la qualité de la production d'huile d'olive locale et à stimuler les exportations vers les marchés européens, alors que la production prévisionnelle est estimée, cette année, à quelque 13 millions de litres à travers toute la wilaya de Béjaïa. Une estimation faible en raison de la sécheresse et des incendies qui ont frappé les vergers de la région l'été dernier. les rendements restent, en effet, modestes, atteignant à peine six litres d'huile par quintal contre une moyenne habituelle de 18 à 21 litres d'huile d'olives triturées, a-t-on souligné au niveau de la direction de l'agriculture. Mais avec le retour des pluies, l'olive asséchée au début de la récolte peut cependant être plus féconde, selon les paysans de la région de la Soummam, dont beaucoup ont préféré retarder la récolte, avec l'arrivée des pluies. Bejaia compte un verger de 5.000 ha totalisant cinq millions d'oliviers en production. Pour revenir à cet outil nouvellement acquis, il a été réalisé dans le cadre du programme Pasa et bénéficie du soutien financier de l'Union européenne. L'ambassadeur de l'UE en Algérie, Thomas Eckert, avait présidé l'inauguration en présence de responsables du ministère de l'Agriculture et d'Olivier Rives, responsable de la première phase du programme Pasa, axée sur l'amélioration de la qualité de l'huile d'olive algérienne. C'est le premier laboratoire du genre à l'échelle nationale, avec ses trois unités permettant la réalisation sur place d'analyses sensorielles, physico-chimiques et zéro résidu chimique. Ce fruit du partenariat entre l'UE et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'articule autour des projets de partenariats inscrits, dans le cadre du Programme d'appui au secteur de l'agriculture en Algérie (Pasa). Le laboratoire est, en fait, une référence au niveau national, qui bénéficie d'une accréditation à travers l'Organisme national d'accréditation (Algerac) et l'agrément du Conseil oléicole international (COI), ce qui facilitera les conditions d'exportation de l'huile d'olive et sa reconnaissance sur les marchés internationaux. Ce nouvel outil, soutenu financièrement par l'UE et mis en oeuvre par Expertise France, avec la coordination de l'Inra (Institut national de la recherche agronomique d'Algérie) comprend une structure complète et performante au service des patrons de pressoirs, de la profession oléicole et de la promotion de l'économie oléicole en Algérie. «Avec ce laboratoire, nous arrivons à la fin de notre engagement de cinq ans, dans le cadre du programme Pasa-Pôle Soummam, financé par l'UE, à hauteur de près de six millions d'euros», avait déclaré Thomas Eckert, sur les ondes de la radio locale. Dans le contexte de ce programme, un nombre important d'acteurs dans le secteur a été formé. Le partenaire européen espère contribuer, ainsi, à une amélioration significative de la qualité de d'huile d'olive algérienne pour lui donner de meilleures perspectives à l'export. Les laboratoires physico-chimiques et d'analyse sensorielle permettront d'améliorer la caractérisation des huiles produites dans la région et de diffuser la culture de l'analyse chez les professionnels, préalable indispensable à l'augmentation de la qualité de l'huile d'olive. Par ailleurs, cela renforcera les capacités de projection à l'export des propriétaires de pressoirs et facilitera la recherche sur l'oléiculture en Algérie.