Les élèves du lycée du chef-lieu de la commune de Tizi Gheniff ont vécu un véritable traumatisme avant-hier, dans l'après-midi. Un lycéen a été tué à coup de couteau par son camarade, non loin de l'établissement après leur sortie de classe. Jusqu'à hier l'origine de la rixe, qui a tourné au drame, n'était pas encore connue mais une enquête ouverte par les services de sécurité suit son cours pour déterminer la (ou les) cause(s) du crime. À noter que l'agresseur est, pour le moment, en état d'arrestation, en attendant sa comparution devant le juge, pour meurtre. L'incident a, pour rappel, jeté toute la région dans l'émoi et surtout une angoisse montante au sujet de la violence dans les établissements scolaires.