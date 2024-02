Plus de 5,6 millions d'Algériens ont donné leur vie pour la liberté et l'indépendance. Sur la seule période de la guerre de Libération nationale on a comptabilisé 1,5 million de martyrs. Des chouhada, la nation en a un peu partout sur la planète. Des massa- cres, aux déportations en passant par l'enrôlement de force dans l'armée française durant les deux guerres mondiales, ce sont d'authentiques enfants de cette nation qui sont tombés en martyrs. En cette journée du 18 février, l'Algérie rend hommage à tous ces héros. Il en est qui sont tombés dans l'émigration avant le déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954. Le 14 juillet 1953, six militants algériens sont morts assassinés à Paris, par la police française, pour avoir brandi le drapeau algérien. Ce sont des chouhada. La guerre de Libération nationale a éclaté 15 mois plus tard. Les combattants de la Fédération de France du FLN ont donné à l'Algérie des centaines de martyrs. L'Histoire retient les victimes du massacre du 17 octobre 1961. L'Histoire doit aussi retenir un nom, celui de Rabia, martyr de la révolution de novembre en France. Il avait pris une part active à la grève des huit jours, du 28 janvier au 5 février 1957, en France. Il a été précédé par des millions d'Algériens dans la longue liste des martyrs pour leur liberté. Mais il y a lieu de retenir que Rabia est le premier martyr de la Fédération de France du FLN, raconte Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy dans son livre Droit d'évocation de souvenance. La Fédération de France du FLN, partie intégrante de la révolution d'indépendance et qui a contribué à arracher à la France une partie qu'elle pensait sienne, a donné des hommes valeureux et parmi eux son premier martyr Rabia.

«L'émigration structurée au sein de la Fédération de France du FLN a joué un rôle important dans cette action. Ceci a permis de sensibiliser l'opinion française et internationale sur la guerre menée par le colonialisme français contre le peuple algérien mobilisé derrière le FLN, témoigne Mohamed Ghafir.