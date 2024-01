La finance islamique jouera un rôle autrement plus déterminant en Algérie. La dernière décision en date concernant ce secteur l’atteste. Il s’agit de la promulgation prochainement d’un décret exécutif qui accorde les avantages similaires des banques traditionnelles aux produits de la finance islamique pour le financement du crédit immobilier. C’est ce qui ressort des dernières déclarations faites par le ministre des Finances, Laaziz Faid.

Le grand argentier du pays intervenait avant-hier, lors d’une séance plénière organisé au siège de l’APN, et consacrée aux questions orales. Face aux députés, le ministre des Finances a expliqué que le texte présenté au cours de ce mois lors d’une réunion du gouvernement pour une deuxième lecture, vise à réduire la marge bénéficiaire des crédits immobiliers accordés par les banques et les institutions financières aux bénéficiaires dont les revenus ne dépassent pas un montant déterminé par rapport au Salaire national minimum garanti (Snmg).

Cette mesure vise, ainsi, à rendre le logement plus accessible à un plus grand nombre de citoyens. Cette décision est notons-le s’accorde avec les exigences de la clientèle qui ne désire pas souscrire au crédit classique, et préfèrent s’orienter vers le financement islamique, qui s’inspire des principes de la chari’a, pour résoudre les problèmes liés aux intérêts. Le développement de la finance islamique qui connaît un intérêt grandissant est une démarche qui demeure en adéquation avec les défis de la nouvelle vision économique de l’Algérie, voulue par le président de la République.

Le financement islamique demeure en lui-même un moyen efficace pour récupérer l’argent du commerce informel. L’option du financement islamique s’impose comme solution aux banques nationales, afin de les aider à accomplir efficacement leur mission dans la lutte contre l’argent informel qui porte préjudice à notre économie.

Une mission qui consiste à capter au maximum les importantes masses monétaires en circulation, hors du circuit bancaire.

Quant aux liquidités absorbées, elles devraient contribuer au financement du développement de l’économie nationale. Le ministre des Finances avait consacré une première halte au Cercle national de l’armée, pour superviser la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la douane (26 janvier) organisée au Cercle national de l’armée, sous le haut patronage du président de la République.

Le rendez-vous a été marqué par la présence de membres du gouvernement, de hauts responsables de l’État et, de cadres du secteur des douanes et d’organisations patronales.

Dans son discours prononcé à l’occasion, Faid a, de prime abord, salué « le rôle des douanes algériennes dans la protection de l’économie nationale ». Poursuivant, il a souligné

« l’importance du programme de la numérisation, lancé par son département pour promouvoir le service public et faciliter les procédures et les transactions administratives. Le ministre des Finances n’a pas manqué l’occasion de rappeler les efforts des douanes dans la protection de l’économie nationale de toutes formes de fraude, de contrebande et de divers crimes, saluant les efforts colossaux déployés par les agents de ce corps dans l’accomplissement de leurs missions avec dévouement et loyauté ». C’est par ces morts forts que le ministre a appelé les douanes à « poursuivre leurs efforts en coordination avec les différents corps militaires et de sécurité ». « Le ministère des Finances s’est attelé à diversifier et à renforcer les moyens de protection de l’économie nationale pour une croissance économique solide et durable, en sus d’améliorer le climat des affaires et d’encourager l’investissement national et étranger, dans le cadre d’un environnement économique sûr, à travers les réformes engagées dans les projets et les programmes tracés par le gouvernement, ce qui exige de la vigilance et de veiller en permanence à réaliser ces objectifs avec un haut niveau de conscience et de responsabilité », a conclu le ministre.