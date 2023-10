Le 27 septembre dernier, à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, a eu lieu à l’hôtel Mercure, Alger, l’Assemblée générale exécutive, ,en présence d’un huissier de justice, portant création de l’Association algérienne des experts et scientifiques du Tourisme et de l’Hôtellerie. En présence de 37 représentants venus de 14 wilayas, Abderrahmane Belgat, a été élu président de cette association à l’unanimité. Il nommera Saïd Boukhelifa secrétaire général. Il évoquera les deux fondamentaux de l’association, à savoir l’éducation et la formation, afin d’ancrer la culture touristique éducative et de sensibiliser les citoyens à découvrir leur pays. L’association a été créée afin de rassembler les efforts des experts, des chercheurs et des spécialistes, en vue d’échanger leurs idées et leurs points de vue . Le président a déclaré à la Radio nationale Chaine 3 ,que cette association n’est venue prendre la place de personne ni pour contrecarrer quiconque. Quant au secrétaire général , pour sa part Saïd Boukhelifa,a a soutenu que « notre association se veut un centre incubateur d’idées novatrices, réalistes, pragmatiques, en somme devenir un think tank,,qui est un groupe de réflexion privé qui produit des idées sur des thèmes d’économie du tourisme, au service des décideurs ». Il a ajouté que « l’Aaesth sera aux côtés des syndicats et des fédérations, qui défendent leurs intérêts et ceux des agences et des hôtels. Il a ajouté que « l’association sera ouverte aux experts et chercheurs du tourisme de notre diaspora à l’étranger ». Abderrahmane Belgat terminera son intervention par ce slogan de l’association « l’Aaesth n’a rien à vendre, ni rien à recevoir ».