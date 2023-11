Deux sénateurs du FFS, trois présidents d'APC de Béjaïa ont rencontré, à Alger, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fazia Dahleb, pour débattre de la situation environnementale à Béjaïa. Après un long échange concernant la situation de l'environnement à l'échelle de la wilaya, où certains problèmes majeurs ont été signalés et pour les quels il faudrait prendre des mesures urgentes, la délégation a indiqué que «deux unités de traitement et de valorisation des déchets ménagers d'une capacité de traitement de sept à 10 tonnes/ heure chacune, ont été retenues dans les communes de Tazmalt et d'Aokas, pour un coût d'investissement qui dépasse le montant de 1,5 milliard de sinars». «Ces deux unités généreront 110 emplois directs et 500 emplois indirects», précise le communiqué diffusé sur la page de la radio Soummam. La technique de traitement sera axée sur l' «hygiénisation» active, a-t-on ajouté. Au cours de cette rencontre, il a été également soulevé la réouverture, après réhabilitation, du centre d'enfouissements techniques (C.E.T.)de Sidi Boudrahem, l'éradication de la décharge sauvage et la réhabilitation de la décharge de Boulimat pour un montant de 800 millions de dinars. Il a été question aussi du lancement de la décharge contrôlée de Beni Ksila, de celle d'Amalou - Akbou pour des montants de 150 millions et 100 millions de dinars. Le lancement du centre d'enfouissements techniques (C.E.T) de Tinebdar, Sidi Aïch n'était pas en reste, pour un montant de 250 millions de dinars. L'éradication des décharges sauvages au niveau des communes de Tazmalt, Akbou, Souk Oufella, Sidi Aich a été l'autre acquis pour un montant de 100 millions de dinars, tout comme la réalisation d'une station d'épuration d'eau au niveau de la zone industrielle d'Akbou. D'autres projets ont été proposés à l'inscription dans les deux secteurs de l'environnement et de l'hydraulique. Il s'agit notamment de l'éradication des décharges sauvages d'Ouzellaguen et de Seddouk, l'extension de la station d'épuration d'eau d'Aokas, la réalisation d'un collecteur principal du réseau d'assainissement à Ouzellaguen et son raccordement à la station d'épuration de la commune d'Akbou, la réalisation d'une station d'épuration d'eau à Tazmalt, la protection de tout le long de l'oued Soummam, la protection de tout le long de l'oued Aguerioune et l'aménagement de l'oued Seghir au coeur de la ville de Béjaïa. Autant de projets qui s'ajoutent à tant d'autres lesquels attendent depuis des années leur concrétisation. Les pouvoirs publics, avec l'appui des élus locaux et nationaux, doivent redoubler d'efforts pour concrétiser les nombreux projets alloués à la wilaya de Béjaïa en la matière, car c'est loin d'être faute de dotation. Les pouvoirs publics ont attribué, pour la wilaya de Béjaïa, plus de sept centres depuis l'année 2000. Le laxisme des autorités locales qui ne se sacrifient pas totalement s'est ajouté aux sempiternelles oppositions des citoyens pour aggraver une situation difficile à supporter. Si les déchets ne manquent pas à Béjaïa, leurs collecte et leur traitement laissent à désirer, même si tout le monde s'accorde à dire qu'il y a source d'enrichissement et de création d'emplois. 21 millions de tonnes de déchets rejetés quotidiennement au niveau national. Le recyclage de ces ordures ménagères reste une source de richesse inestimable et peut rapporter quelque 38 milliards de DA de recettes. Dans la wilaya de Béjaïa, on en est au stade primaire. Les sept centres d'enfouissement technique projetés pour la wilaya demeurent un rêve, tandis que les quatre décharges contrôlées sont, soit gelées, comme c'est le cas à Akbou et à El Kseur soit non lancées à l'image de celles prévues à Béjaïa et à Aokas.