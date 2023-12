Pourquoi revenir sur ce séminaire de deux jours qui s'est tenu du 8 au 9 novembre, alors que la presse en avait rendu plus ou moins compte, nous-mêmes comme tous les autres?À question simple, réponse tout aussi simple: parce que dans cet atelier qui a regroupé sous le patronage du ministère de la Santé et de l'OMS une dizaine de wilayas ne saurait se résumer en un article d'une demi-page, fut-il signé par le plus habile des journalistes. Nous-même en rédigeant le nôtre, nous avions conscience d'avoir survolé cet événement et avions promis de saisir la première occasion pour exploiter ce gisement d'informations d'une importance considérable. La salle polyvalente où nous entrons vers dix heures est plongée dans la pénombre. Nous avons raté la cérémonie ainsi que la présentation du programme des activités de ces deux journées. Autant dire que nous prenions le train en marche. Est-ce notre faute si l'hôtel qui a abrité ces deux journées d'étude est si peu connu? À l'exception de l'agent de l'Opgc, toutes les personnes que nous avons interrogées en cours de route, pensant à l'hôtel Sofy, en centre-ville, ont indiqué une autre direction. Mais nous voilà «dedans» cet établissement dénommé AB, comme dirait le vieux Corneille en parlant des Tuileries, sauf que notre hôtel est à côté du stade et que, de quel que côté que l'on se tourne, la vue est superbe. À l'est,le Djurdjura, au nord la forêt Errich, à l'ouest une plaine rendue verte par les cultures maraîchères, au sud, les collines qui surplombent oued Lakhel. Connaît-on panorama plus pittoresque? Pour parer au plus pressé, car la communication suivante va débuter d'une minute à l'autre, nous nous asseyons à la première table. Par chance, elle est occupée par des médecins et disposés à nous faire profiter de leurs lumières. Trop aimables, ces messieurs de Lakhdaria. Cependant, se pose très vite un problème: la prise de notes exige une source d'énergie suffisante pour nous éclairer. Nous la trouvons finalement à l'autre bout de la pièce entre le docteur Malki et le docteur Hani. On ne peut rêver meilleure place ni plus aimable compagnie pour notre travail. Par la porte laissée ouverte, le jour entre à flots. Et les deux docteurs des connaissances de longue date.

Docteur Hani qui a terminé sa communication sur les ODD3 et leur lien avec les autres ODD nous rejoint. Nous lui demandons d'en résumer les grandes lignes. Trop tard, l'autre communication commence. Elle porte, celle-là, sur les recommandations par lesquelles s'est conclu l'atelier de Tipaza qui a précédé celui de notre wilaya. En dehors de la date de cet atelier, des trois wilayas qui y ont pris part de quelques conseils à suivre pour la réussite d'un projet, la brume qui enveloppe notre cerveau est totale. De quel projet et de quels liens parle-t-on?

Trop de théorie?

La communication a pâti des quelques cafouillages de la conférencière quand cette dernière a voulu commenter les passages difficiles pour les éclairer. Non seulement les difficultés n'ont pas disparu, mais ces tentatives pour les aplanir ont encore nui au sens de ces passages proprement dits. La théorie du changement qui est la communication suivante a été pour nous la plongée dans les abysses. Quels sont ces 17 objectifs de développement durable dont l'Algérie a bénéficié dans son adhésion à l'OMS? Et comment peut-on parler de court, moyen et long terme à leur propos? Ces questions qui nous ont tourmentés tout au long de cette communication qui a souffert, celle-là, d'absence du moindre exemple complet, en venant s'ajouter à celles de la première intervention sur les recommandations de l'atelier de Tipaza ont été pour nous le black out total. Faut-il en rester là? Se lever et partir sous les yeux de tous ces médecins, sages-femmes et invités?C'est peut-être ce que nous aurions fait, si à ce moment la troisième communication n'avait pas été annoncée. Le sujet qu'elle traite nous a fait l'effet d'une bouffée d'oxygène. Enfin une lueur dans ce long tunnel de près d'une heure de discours plutôt abstraits. Il est question de la wilaya de Bouira, plus précisément de la femme enceinte et des chiffres la concernant. Il est vrai que le rapport avec le développement durable, le bien-être et la santé n'apparaît pas clairement. Mais quand très obligeamment le docteur Malki pousse vers nous le programme de ces deux journées, la chose prend une autre tournure,, on peut toujours en tirer quelque chose.

Tout s'éclaire d'un coup

Le coup de projecteur dans la nuit de notre esprit vient de l'exposé du docteur Hamichi. Non au moment où il est présenté en salle, car, désarçonné, nous ne suivions plus, mais tel que récupéré auprès de la direction de la santé et étudié avec soin. Celui-ci est consacré essentiellement à la wilaya de Bouira. Et, bonté divine, il s'ouvre sur un point crucial pour notre compréhension: qu'est-ce que le développement durable? Et voici la définition proposée par l'auteur de cette communication: «Le développement durable a été défini comme répondant aux besoins actuels sans compromettre les capacités des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.» La question suivante concerne les objectifs de ce développement durable. Tout un programme s'y rattache. Ratifié par 193 pays, nous avertit le docteur Hamichi, il comporte 17 objectifs et 169 cibles. En plus court: malgré les disparités qui les caractérisent, tous les pays signataires doivent s'y mettre afin que se réalise ce grand dessein qui conjugue santé et prospérité. Le délai imparti pour sa réalisation est de 15 ans.

Et soudain, on est au coeur du sujet: la mise en oeuvre de l'ODD3 pour la wilaya de Bouira. Il faut préciser tout de suite que l'ODD3 est une partie de ce programme de développement durable et il s'articule autour de trois objectifs. L'urgence pour 2025 est de réduire de 5% le taux de mortalité maternelle, soit de 24,7% pour 100 000 naissances vivantes. Actuellement, il est estimé à 24% pour 100 000 naissances vivantes. Le souhait pour 2030 est de le faire chuter à 18,2%. C'est ce que dans son développement le docteur Hamichi appelle le changement. Mais comment pourrait-il s'opérer sans un plan détaillé des objectifs et un recensement précis des moyens à mettre en oeuvre pour leur concrétisation? Le docteur propose dans son intervention cinq étapes. Ces cinq étapes, en schématisant beaucoup, on peut les résumer en deux mots: avoir une connaissance précise de la situation qui prévaut dans la wilaya, fixer les objectifs de l'action à entreprendre et identifier les moyens nécessaires à sa réalisation. C'est par un meilleur suivi et une meilleure prise en charge de la femme enceinte qu'on peut espérer inverser la tendance. Le mérite de cet exposé est de cerner la problématique liée au suivi et à la prise en charge, avec concision, clarté et précision. Nous suivons donc pas à pas le progrès de ces changements à travers les cinq étapes dévoilées dans cet exposé, mais également à l'intérieur de chacune d'elles, divisée en moyens termes numérotés de 1 à 3. Et cette mention récurrente que l'on peut lire en gros caractères et en jaune: situation actuelle: mortalité faible à consolider. Le but final, on l'a compris, est de gagner sur cette mortalité 3,1 points. Cela semble possible, même si nous connaissons les risques auxquels expose une grossesse chez une femme hypertendue ou ayant d'autres maladies, comme le diabète. C'est une question de moyens humains et matériels, et de volonté.

Vaincre la fatalité

Ces moyens qui vont de la sage -emme au gynécologue, et du service PMI à la maternité sont, selon le mot du docteur Hamichi, renforcés, et les précautions prises contre les risques et complications constatées. Un regret pointe le nez, cependant, dans ce document: le manque d'adhésion à ce projet sanitaire qui est de vaincre cette fatalité qui semble peser sur la vie de beaucoup de femmes enceintes. Ce manque serait constatable au niveau du secteur libéral et dans les autres secteurs. C'est ce à quoi, selon le docteur Henni qui, quelques jours plus tard, après ce séminaire, nous a obligeamment permis d'avoir accès à ces informations, les cinq groupes formés par l'atelier de Bouira, s'attèllent d'arrache-pied. Sensibiliser donc tous les secteurs sur la nécessité d'adhérer à ce projet qui, par le biais du développement durable, consiste à réduire la mortalité maternelle, en tâchant d'éliminer tous les risques liés à la grossesse; sensibiliser les populations sur la situation qui prévaut en matière de mortalité maternelle et sur la façon dont on peut éviter tous les risques, c'est le combat que mène ces groupes qui organisent régulièrement des caravanes à travers la wilaya. Les tableaux présentés au bas de l'exposé donnent une idée claire de la façon dont ces moyens matériels et humains sont distribués formant un réseau large et ténu à travers la wilaya. Ainsi,apprenons-nous que Bouira, à travers ces cinq hôpitaux (Bouira, Lakhdaria, M'Chedella, Aïn Bessem et Sour El Ghozlane), dispose de 9 médecins généralistes et de 11 sages-femmes. Ce personnel concerne le palier I pour la prise en charge des femmes enceintes. Les activités développées au sein de ce palier consistent entre autres, en consultation, sensibilisation et identification des facteurs de risques, classement des types de grossesse en fonction des risques qu'ils présentent. Les derniers tableaux sont consacrés aux cinq hôpitaux et aux nombreux PMI qui gravitent autour d'eux comme autant de satellites comme celui de Mohamed Boudiaf, à Bouira. Nous voyons que le développement durable, pris dans ce sens, a des implications directe sur la santé des personnes, car plus de développement signifie plus de santé et plus de bien-être et cela à tous les âges.