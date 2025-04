Le partenariat historique entre l’Algérie et la Russie est appelé à se développer encore davantage. C’est ce qui ressort du Forum d’affaires algéro-russe, organisé par la Chambre algérienne du commerce et d’industrie (Caci), avec la présence d’une forte délégation russe, mardi dernier, à Alger. Les deux parties ont affiché leur volonté d’élargir la coopération bilatérale et d’aller «vers un partenariat stratégique approfondi». L’ambassadeur russe en Algérie, Alexey Solomatine, a indiqué, à cette occasion, que «les deux pays sont liés par des relations séculaires reposant sur une entente mutuelle et une coordination constante».

Le diplomate a rappelé l’importance de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l’Algérie et la Russie, signée lors de la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Moscou en 2023. De son côté, le président de la Caci, Kamel Hamenni, a affirmé que «les relations qui ont connu un développement notable doivent désormais évoluer vers une nouvelle étape», car «les indicateurs actuels du niveau des relations bilatérales ne reflètent pas le potentiel existant entre les deux pays», dit-il. Dans ce sillage, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (Aapi) a accueilli, le même jour, la délégation russe conduite par Serguei Katyrin, président de la Chambre nationale de commerce et d’industrie de Russie en vue de s’enquérir du cadre régissant l’investissement en Algérie. Cette visite a permis à la délégation russe, composée de présidents de plusieurs chambres régionales de commerce et d’industrie, d’avoir des explications sur le rôle de l’Agence en tant qu’instrument d’accompagnement de l’investisseur national ou étranger, dans toutes les étapes de la concrétisation de son projet, ainsi que sur les avantages et incitations accordés par la loi dans le cadre de la politique de promotion des investissements créateurs de richesses, de valeur ajoutée et d’emplois.

Le directeur général de l’Aapi, Omar Rekkache, a affirmé que «l’Algérie est ouverte à l’investissement étranger, soulignant sa politique de soutien et de promotion de la production et des industries locales en vue de réduire progressivement les importations, ainsi que les secteurs qui constituent une priorité pour l’économie nationale et les avantages accordés aux investissements dans ces domaines», rapporte l’APS. Rekkache a mis en exergue l’amélioration palpable du climat des affaires en Algérie, ces dernières années, et les instructions des hautes autorités du pays visant à faciliter l’acte d’investissement et l’accompagnement des investisseurs. De son côté, Katyrin a exprimé la volonté des entreprises de son pays de développer des partenariats fructueux avec leurs homologues algériennes et de réaliser des projets d’investissement dans différents secteurs en.

Par ailleurs, l’entreprise russe Redsoft, spécialisée dans les nouvelles technologies, et qui participe à l’ICT Africa Summit, qui se tient cette semaine à Alger, souhaite établir un pont technologique entre la Russie, l’Algérie et l’Afrique. Redsoft, fleuron russe de la digitalisation, a réaffirmé son ambition de tisser des liens durables entre la Russie, l’Algérie et l’ensemble du continent africain.