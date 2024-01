Le foncier industriel occupe encore une fois de plus une place prépondérante dans les débats et rencontres du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. C'est le cas de la rencontre d'hier qui s'est déroulée au siège du ministère de tutelle en recevant le président du Conseil du renouveau économique algérien (Crea), Kamel Moula. La rencontre s'est focalisée sur l'axe essentiel en rapport avec «les obstacles auxquels sont toujours confrontés divers intervenants, en particulier ceux liés à l'importation d'intrants et de matières premières», lit-on dans le communiqué. Parmi les problèmes les plus en vu, c'est bien le problème du foncier industriel qui paralyse le processus de l'investissement dans le domaine industriel. Dans ce sens, le responsable du Conseil du renouveau économique algérien (Crea), a rappelé «l'importance de prioriser les secteurs pour l'octroi de fonciers industriels en coordination avec les organismes et les associations professionnelles», a-t-il dit. Le ministre Ali Aoun a précisé lors de cette rencontre avec le président de Créa que «toutes ces préoccupations seraient été étudiées dans les plus brefs délais», a-t-il déclaré. C'est une manière de rappeler que son ministère se penche sérieusement sur ce volet important à savoir le dossier du foncier industriel. Aoun a appelé les structures responsables de la gestion des dossiers en rapport avec l'investissement à accélérer le processus du traitement de dossiers et de demandes d'investissement en signalant que «ni e ministre ni le wali ne peuvent intervenir dans l'attribution du foncier industriel. Cette opération est exclusivement attribuée à l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (Aapi)», a-t-il signalé. La dernière rencontre du ministre Aoun avec le président du Crea, Kamel Moula, est une occasion pour envisager une véritable démarche à même de résoudre une fois pour toutes la question du foncier industriel qui taraude les industries et les investisseurs. Le règlement définitif de ce dossier épineux aura à permettre à l'économie nationale de se libérer d'une manière définitive de ces entraves bureaucratiques créées sciemment dans le perspective de mettre les bâtons dans les roues aux investisseurs. La dernière rencontre entre Aoun et le président du CréaC Kamel Moula se voulait comme une ultime démarche en mesure de mettre un terme aux cafouillages et aux tergiversations qui ont caractérisé le dossier sensible du foncier industriel. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le ministre Ali Aoun a insisté sur la «récupération au plus vite du foncier industriel non exploité». Cette détermination visant la résolution définitive de la question du foncier industriel par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique est l'expression de la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune de faire de l'année 2024 une année de l'économie par excellence. C'est pourquoi le règlement du dossier du foncier industriel est plus qu'important dans le cadre de la facilitation aux investisseurs les conditions à même d'entamer le processus d'investissement tant attendu par le pays. Le Pprésident a «instruit le gouvernement d'introduire davantages de facilitations dans le système de fonctionnement de l'agence spécialisée dans l'octroi de ce type de foncier, loin de toutes les complications administratives et bureaucratiques, l'objectif étant de lutter contre la corruption et de faciliter les missions des opérateurs économique». Le ministre Aoun a fait en sorte de refléter l'engagement du président de la République quant au «nettoyage» définitive du secteur de l'industrie en mettant le holà au sein des structures censées faciliter la mission des investisseurs et les demandeurs d'assiettes foncières dans le cadre de l'investissement industriel. La bureaucratie et la corruption sont les deux fléaux qui bloquent le processus de l'investissement industriel.