Dans son discours devant les représentants de la nation, le président de la République a rappelé cet arsenal législatif élaboré, en vue de «mettre le système juridique en conformité avec la nouvelle Constitution, installer les différentes instances nouvellement créées et oeuvrer pour l'émergence d'une nouvelle génération d'assemblées élue», a-t-il confié.

Il faut concéder au Président cette révolution qui a chamboulé le paysage institutionnel national, à travers le mise en place de nouvelles institutions à vocation diverse et multiple. Cette mise en conformité des institutions nationales avec les dispositions de la nouvelle Constitution de 2020, a fini par imposer un nouveau décor institutionnel. Le secteur de la justice a franchi un seuil remarquable dans la mise en oeuvre des réformes politiques engagées dans le pays. Tel aussi le cas pour le secteur de la jeunesse qui a vu les plus importants amendements et réformes, introduits et consacrés par la nouvelle Constitution de 2020.

La mise en place de la Cour constitutionnelle, qui vient remplacer le Conseil institutionnel, a permis d'élargir l'arsenal juridique de cette nouvelle instance et consacrer une meilleure prise en charge des problèmes poses, notammen,t les chevauchements de prérogatives, ainsi que les dénis de droits. En matière de lutte contre la corruption et de moralisation de la vie publique, le Président a ordonné la création de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, qui a eu un effet positif dans les milieux juridiques. Pour ce qui est de l'institution de nouvelles pratiques, en matière de démocratie participative et de bonne gouvernance, Tebboune a affiché sa volonté et sa disposition quant à impliquer de larges couches de la société dans les prises de décision, au plan local et national. C'est le cas de l'Observatoire de la société civile (Onsc) et du Conseil supérieur de la jeunesse, dont l'action commence à prendre forme sur le terrain et à donner ses premiers fruits.

La Constitution de 2020 a consacré «la mise en place d'institutions efficientes et crédibles, susceptibles de renforcer lÉEtat de droit, les droits de lHomme et la gouvernance participative pour un développement durable». Dans le domaine de l'économie, le Président peut se targuer d'avoir introduit de nouveaux instruments de gestion dans différents secteurs d'activités, à travers le renforcement de l'arsenal institutionnel. C'est le cas de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (Aapi), dont les attributions ont été renforcées et adaptées aux nouvelles normes internationales. Dans le secteur de la recherche et développement, la Constitution a également institué le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (Cnrst), placé sous l'autorité du président de la République. Une Académie algérienne des sciences et des technologies a également vu le jour avec de multiples vocations et prérogatives. Dans le secteur de l'agriculture, l'Office national de l'agriculture saharienne (Onas) a également contribué à valoriser l'agriculture saharienne et à encourager l'investissement dans ce domaine. D'autres institutions, non sans grande importance, ont également vu le jour consolidant le décor institutionnel vers une nouvelle Algérie, sacrément plus belle et plus attractive.