Une icône de la langue arabe vient de tirer sa révérence. Le professeur, académicien et le critique Abdelmalek Mortadh, n'est plus.

L'Algérie vient de perdre, à travers le penseur et l'encyclopédiste Abdelmalek Mortadh toute une époque qui était caractérisée par la production intellectuelle de qualité et la création littéraire et artistique des plus profondes, et extraordinaires.

Le Haut conseil de la langue arabe (Hcla) a bel et bien su définir ce géant de la littérature dans le Monde arabe, soulignant que «Mortadh a été le premier président du Hcla et un éminent linguiste. Il avait à son actif plus de 60 livres, encyclopédies et dictionnaires, ainsi que de nombreuses études scientifiques publiées dans des revues de recherche internationales traduites en différentes langues, notamment l'arabe, le français et l'anglais».

Cette richesse en matière de contribution, de création et de production scientifique et littéraire, font de Abdelmalek Mortadh un éminent penseur et un académicien de renom qui a su donner et apporter à la langue arabe et à la littérature, et la critique littéraire une dimension nouvelle quant au traitement en rapport avec l'assimilation de sens et la sémiotique qui couvre l'aspect apparent de ladite langue et de sa structure au niveau littéraire et créatif.

Abdelmalek Mortadh, décédé à l'âge de 88 ans, laisse derrière lui un grand capital scientifique sur les questions qui traitent de la critique en général et de la critique littéraire en particulier. C'était un monument en matière de réflexion sur les questions qui touchent au monde littéraire. Il était doté d'une maîtrise des questions littéraires qui ont fait de lui une grande figure et une autorité intellectuelle dans le Monde arabe. Ce statut est confirmé par les responsables des instances littéraires et critiques du Monde arabe.

Des linguistes, écrivains et organismes linguistiques algériens et arabes ont souligné que «le décès de professeur Abdelmalek Mortadh est une grande perte dans le domaine de la littérature et de la langue arabe dans le Monde arabe. La culture arabe vient de perdre un symbole de la créativité et de la recherche académique, au service de la langue arabe», ont-ils rappelé.

Au niveau arabe, le président du Centre de la langue arabe a estimé que le décès du professeur Abdelmalek Mortadh est une «grande perte dans le domaine de la littérature et de la langue arabes dans le Monde arabe, a-t-il souligné.

Pour rappel, le professeur Mortadh était le premier algérien à occuper le poste de président du Haut conseil de la langue arabe. Cette institution s'intéressait et s'intéresse toujours à la promotion de la langue arabe et de son développement afin qu'elle puisse s'arrimer aux exigences technologiques et scientifiques qu'impose l'évolution en cours de la pensée universelle en général.

La grande romancière et poétesse, Hanine Omar, a rappelé les qualités du défunt, soulignant que «l'Algérie vient de perdre une sommité académique qui a eu un grand impact sur le mouvement critique et universitaire, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau arabe», a-t-elle souligné. Le professeur Abdelmalek Mortadh a su allier la carrière d'enseignant-chercheur et le monde de la pratique et de la décision politique.

Cette capacité à bien gérer et maîtriser les champs de responsabilité lui a valu la reconnaissance de la sphère politique officielle qui l'a impliqué dans la mise en place et la formulation des paradigmes et des conceptions en rapport avec les réformes dont le secteur de la culture en général et de la langue arabe en particulier avait besoin.

Le professeur Abdelmalek Mortadh est né à Tlemcen en 1935, il a été honoré par le président de la République en 1987 et a été nommé membre du Haut conseil islamique (HCI) en 1998 et du Groupe culturel arabe à Beyrouth (Liban) en 1999. Il a été choisi comme président du Haut conseil de la langue arabe (Hcla) en 1998 et du Conseil national des arts et des lettres (Cnal) en 2022. Il a été également membre de plusieurs conseils et commissions, à l'instar du Conseil scientifique du Centre national des recherchespréhistoriques, anthropologiques et historiques, du Centre national des études et recherches sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (Cnermn54), du Conseil scientifique de la Conférence régionale des universités de l'Ouest et de la Commission nationale pour la réforme de l'enseignement supérieur.

Ce palmarès renseigne sur l'activité intense qui a caractérisé la vie de l'académicien Abdelmalek Mortadh et son parcours professionnel et littéraire.