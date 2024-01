L’Algérie prépare son Ramadhan ! Le gouvernement se mobilise en force pour anticiper les besoins du mois sacré. Hier, à la Safex à Alger, trois ministres, des P-DG, et des cadres supérieurs de l’État ont participé à la deuxième réunion de la commission multisectorielle chargée du suivi de l’approvisionnement du marché national. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a personnellement dirigé cette initiative, mobilisant tous les moyens humains et matériels pour garantir le bon déroulement de ce test social majeur. La commission, présidée par le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, et celui de l’Agriculture, Youcef Cherfa, s’est concentrée sur l’anticipation de la demande pendant le mois sacré et l’application d’un plan spécial pour y répondre. Zitouni, souligne l’importance de cette réunion en tant que dernière étape des préparatifs. «Cette rencontre constitue la mise en place des dernières retouches pour un Ramadhan dans de bonnes conditions», déclare-t-il. Un plan spécial a été élaboré pour assurer un approvisionnement adéquat du marché tout au long du mois sacré.

Le ministre met l’accent sur les ajustements apportés aux programmes d’importation des produits sujets à des tensions pendant cette période. «Les programmes d’importations des produits qui connaissent habituellement des tensions durant cette période de l’année ont aussi été adaptés afin d’inonder le marché et stabiliser les prix», affirme Tayeb Zitouni.

Un point crucial abordé lors de cette réunion concerne l’approvisionnement en viande, un sujet sensible pendant le Ramadhan. Zitouni révèle que le marché est actuellement approvisionné en viande rouge et blanche par des opérateurs publics et privés. « En 2023, 2 501 tonnes ont été importées, et en janvier 2024 seulement, 7 375 tonnes ont été importées », révèle t-il.

Pour stimuler le pouvoir d’achat des citoyens, des cargaisons importantes sont prévues en prévision du mois de Ramadhan, permettant ainsi une consommation à des prix préférentiels.

Le ministre du Commerce souligne également l’approvisionnement des wilayas du Sud en viande rouge importée dans le cadre du troc, marquant une augmentation significative par rapport à l’année précédente. Néanmoins, Tayeb Zitouni a approfondi les préparatifs en mettant en lumière la résolution des problèmes récurrents des crises cycliques touchant certains produits alimentaires. Il a révélé une réduction drastique, passant de 148 communes à zéro, de celles connaissant des fluctuations d’approvisionnement en semoule. « Une abondance de ce produit essentiel est désormais assurée sur le marché », atteste t-il.

Le ministre a également souligné une stabilité dans l’approvisionnement en légumineuses sèches, à l’exception des haricots blancs et des pois chiches. « Des quantités très importantes ont été importées, elles feront leur entrée très prochainement sur le marché », a-t-il affirmé. Comparant avec les années précédentes, où la consommation annuelle était de 300 mille tonnes, Zitouni a révélé qu’un stock de plus de 190 mille tonnes est disponible cette année pour répondre à la demande du marché.

Le secteur des agrumes, autre composante majeure des habitudes alimentaires durant le Ramadhan, a également été mis en avant. Un salon dédié à ces produits a été inauguré juste avant la réunion.

Le ministre de l’Agriculture, Youcef Cherfa, s’est félicité de la production record de plus de 15 millions de tonnes d’agrumes cette année. Cette abondance a impacté positivement les prix, avec des citrons vendus à moins de 100 dinars le kg et des oranges et mandarines autour de 140 dinars le kg. Cherfa attribue ce succès aux décisions stratégiques du président Tebboune en faveur du secteur agricole, stimulant la production et impactant significativement les prix. Le marché bénéficie ainsi d’une disponibilité accrue à des prix abordables, permettant aux citoyens d’aborder le mois sacré de manière sereine. « Sidna Ramadhan » arrive sous le signe de l’anticipation et de la sérénité alimentaire. Avec des préparatifs minutieux, un travail intersectoriel, des décisions basées sur la logique plutôt que le populisme, le gouvernement laisse entrevoir un Ramadhan des plus tranquilles.

La commission centrale, déployée dans les 58 wilayas du pays, veillera à l’application des décisions et à la vérification de leurs résultats sur le terrain. Gouverner, c’est prévoir, et le gouvernement algérien semble prêt à offrir un mois sacré en toute quiétude.

La grande « marmite » est sur le feu, promettant un mois béni et bien approvisionné pour tous…