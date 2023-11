Par Mahmoud CHABANE*

À l'évidence, l'objectif premier de cette modeste contribution n'est pas de faire le bilan de ses actes barbares, au demeurant innombrables, mais tout juste pour rappeler à ceux qui l'auraient oublié, que l'impérialisme français, prédateur, pilleur, destructeur, esclavagiste et ennemi de la nature, est venu semer la mort, remplacer un peuple et tout ce qui le caractérise et fonde sa personnalité, par un autre importé de contrées lointaines, et installer un plan de culture complémentaire à celui de la métropole pour satisfaire les besoins des Français en produits de qualité au détriment de ceux des indigènes... Et la liste de ces méfaits est très longue! Et celle des conséquences négatives l'est autant. Malgré les efforts appréciables consentis individuellement et collectivement pour effacer les tares héritées de la période coloniale, ou tout au moins les atténuer, la dynamique notre pays se trouve contrariée très sérieusement dans ses ambitions de réaliser, entre autres, notre indépendance alimentaire sécurisée, à considérer comme la mère des batailles pour la préservation de notre souveraineté dans le monde si cruel d'aujourd'hui, où il n'y a guère de place pour les pays qui n'arrivent pas à assurer le minimum alimentaire à leurs peuples.

À noter que le peuple algérien réputé très sobre dans sa nourriture, a trop souffert physiquement et moralement des affres de la colonisation. Chassés une première fois de leurs terres par l'armée coloniale française pour y installer les colons importés dans les cales de l'armada française, nos aïeux, ont à leur corps défendant, dû quitter les terres fertiles de leurs ancêtres pour s'installer dans les forêts qu'ils ont défrichées pour y installer des cultures vivrières et élever leurs petits cheptels de la sobriété. C'était aussi leur façon à eux de signifier leur rejet catégorique à ce monstrueux intrus qui leur a fait violence par la force de sa loi!

Avec l'avènement de la guerre de Libération nationale portée et soutenue par ces «indigènes», ils avaient une seconde fois été forcés par ce même intrus à quitter ces lieux qui les a vus naître. L'administration coloniale avait pris la décision de vider nos montagnes rebelles de leurs habitants pour les déclarer zones interdites. Tout comme fait l'armée coloniale sioniste pour nos frères palestiniens, n'est-ce pas? C'est ainsi que plus de trois millions, (plus d'un tiers de la population) d'habitants arrachés brutalement à leur écosystème, furent parqués dans des camps de concentration, appelés par euphémisme «camps de regroupement», entourés de barbelés et de miradors, et privés par-là même de ressources. Il s'agissait pour l'armée coloniale de mettre en application une doctrine militaire inspirée par la métaphore suggérant que «pour attraper le poisson, il suffit de vider la mer», pour priver nos combattants du vital soutien apporté par la population à la révolution de Libération nationale.

L'opération punitive

À travers cette opération punitive, il s'agissait d'affamer ces montagnards, (sauvages et sauvageons) pour les soumettre. C'est cette même stratégie qui prévaut, aujourd'hui, en terre sainte de Palestine! Qui a dit que l'impérialisme a changé? Dès notre indépendance, alors qu'ils auraient pu être tentés par l'accaparement des terres arrachées aux colons, ces «indigènes» ghettoïsés durant de longues années faites de souffrance, de déshumanisation et d'avilissement, devenus algériens grâce aux sacrifices consentis par tout un peuple, ont repris le chemin inverse pour reprendre l'exploitation de leurs lopins de terre dans des conditions de précarité et de dénuement qui dépassent tout entendement. Peu importe, l'essentiel pour eux, qui attendaient dans la dignité ce moment-là, était de signifier fièrement à qui veut l'entendre, que leur attachement à leurs lopins de terres qui leur permettaient de jouer leur rôle d'acteurs économiques, un rôle qu'ils avaient joué durant la colonisation en fournissant les marchés en produits agricoles bio, reste vivace et fort. C'est ainsi que ces écologistes avaient survécu à la misère et le dénuement semés par l'armée coloniale dans le but de réaliser ses objectifs coloniaux largement connus de tous. C'est dire combien cette agriculture familiale où chaque membre, du plus petit au plus grand, contribuait de toutes ses forces à la formation du revenu familial, constitue indéniablement un remède écolo contre la précarité, l'oisiveté, la soumission et le fatalisme. Ici, «le compter sur soi», plus qu'une une règle, est surtout, une valeur partagée! C'est donc, une question de dignité et de nif! C'est, de mon point de vue, le très lourd poids de l'histoire et de la dette à honorer vis-à-vis de nos montagnes défigurées et de leurs habitants maltraités par l'armée coloniale qui avaient amené le président de la République à déclarer lors d'une séance de travail tenue au siège d'une wilaya de l'Ouest en avril 1978, sur un ton grave, que: (je cite de mémoire);

«Tant que le dernier habitant de l'Ouarsenis, du Djurdjura et des Aurès ne dispose pas de l'électricité,(tout un symbole!), nous devons considérer que nous n'avons pas rempli notre devoir vis-à-vis de ces régions qui ont donné à la Révolution de Libération nationale les meilleurs de leurs enfants.»

Et ce n'est certainement pas un hasard si les trois premiers plans spéciaux de développement visant à effacer, ou tout au moins atténuer, les stigmates de la colonisation, décidés et engagés par les pouvoirs publics vers la fin des années soixante, avaient concerné ces trois régions emblématiques. Hélas, ces programmes spéciaux élargis à d'autres régions mis en oeuvre dans le cadre de la politique dite «d'équilibre régional» par les pouvoirs publics en responsabilité, ont été, arrêtés en plein vol et clôturés dès le début des années I980 par l'équipe dirigeante en place. Dans ce sillage, le programme de plantation d'arbres fruitiers sur un million d'hectares initié par le ministère de l'Hydraulique et des Forêts à la fin des années 1970 visant à réhabiliter ces paysages montagneux défigurés par l'action criminelle du colonialisme, d'une part et d'autre part, à améliorer le niveau de vie de leurs habitants et, par conséquent, freiner l'exode rural économique, a subi le même sort.

Le début des années 1980

En succombant aux promesses d'une agriculture productiviste promue par les multinationales de l'agroalimentaire, des facteurs de productions, des semences OGM et d'un marché régulateur à même de pourvoir aux besoins de la population, les décideurs en responsabilité avaient abandonné le plan de culture national, un instrument indispensable surtout pour un pays sous-développé sortant de la nuit coloniale connaissant des déficits chroniques en termes de moyens matériels, financiers, humains, techniques, technologiques, scientifiques, de ressources en eau, fut abandonné pour laisser place à une pétaudière où le secteur privé cupide, plus préoccupé par ses intérêts bassement mercantiles que par la réalisation de la souveraineté alimentaire sécurisée du pays, dicte sa loi et règne sans partage sur le marché de l'alimentaire et des facteurs de production.

À titre indicatif, il est intéressant de rappeler qu'en «2000, la petite paysannerie agrippée par attachement ancestral à ses terroirs de montagnes exploitant quelque

828 000 hectares représentait près de 27% de la population nationale. Il est important de rappeler que cette agriculture de montagne qui se distingue de l'agriculture classique, par sa topographie (des sols en pentes et un relief chahuté qui ne permettent pas des labours), un couvert végétal constitué essentiellement de plantes pérennes, endémiques, adaptées naturellement aux conditions climatiques et des sols, vivant et se reproduisant naturellement, ses habitants installés, pour des raisons évoquées sommairement en introduction, dans de petites exploitations familiales pratiquant une agriculture vivrière adaptée aux conditions naturelles, avait constitué un poumon économique non négligeable.

À l'évidence, ce programme mené à son terme, dans des conditions optimales de réalisation ne manquera pas de générer d'innombrables retombées économiques, sociales, agronomiques, environnementales... positives.

L'agriculture classique

Toutefois, il est important d'attirer l'attention des promoteurs du projet sur le fait que les moyens engagés pour sa réalisation peuvent s'avérer insuffisants si les mesures d'accompagnement ci-après énoncées ne sont pas mises en oeuvre concomitamment au lancement des opérations de mise en valeur: Sortir de l'étroitesse de la vision sectorielle de l'action des pouvoirs publics pour privilégier une vision multisectorielle impliquant les ministères concernés, regroupés au sein d'un Conseil national d'orientation de la mise en valeur des zones de montagnes à créer nécessairement. Confier la conduite et l'encadrement technique des opérations de mise en valeur des zones de montagnes à des offices spécialisés missionnés pour agir au nom de l'État dans le cadre de la réalisation des programmes de mise en valeur. Sortir de la perception actuelle consistant à privilégier le tout-répressif et le tout- interdit qui entretiennent l'illusion de protection des forêts pour lui substituer celle de l'intéressement et de l'implication des habitants de ces zones avec lesquels il est nécessaire de définir et de convenir des voies et moyens à mettre en oeuvre pour protéger, développer, mettre en valeur les potentialités.

L'élaboration et la mise en oeuvre de programmes spéciaux de mise en valeur des potentialités que recèlent nos montagnes visant à réparer ces inconséquences est à inscrire comme une priorité nationale.

La réalisation de notre souveraineté alimentaire sécurisée en dépend! Et l'avenir de notre agriculture se joue, à ne pas en douter, au niveau de nos montagnes! Mais n'oublions pas aussi, les oasis!!!

* Agronome