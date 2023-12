Quatre années se sont écoulées, depuis cette cérémonie de distinction et d'hommage décernée aux défunts, Gaïd Salah et Abdelkader Bensalah, respectivement général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état- major de l'ANP, et le chef de l'État par intérim, lors de la cérémonie d'investiture du président Tebboune à la magistrature suprême. Une première dans les annales de la présidence de la République, pour ce qui est des cérémonies d'investiture à la présidence de la République, souvent mornes et protocolaires. Cette touche personnelle du Président allait marquer la stratégie du président de la République, tout au long des quatre années d'un mandat assez dense, en matière de communication.

Ainsi, dès les premiers instants de son investiture à la tête de la magistrature suprême du pays, Tebboune a tenu à se démarquer des us et coutumes de mise au sein du palais d'El Mouradia. Tebboune a su occuper un espace assez sensible, mais ô combien essentiel et déterminant pour la suite des évènements! Pour cela, il a tout d'abord tenu à s'adresser directement aux Algériens, en faisant appel aux réseaux sociaux. Tebboune peut se targuer d'être le précurseur en la matière. Il est vrai que le site officiel d'El Mouradia est régulièrement mis à jour et bien fourni en informations actualisées. Néanmoins, le Président préfère encore communiquer, via son compte personnel, en s'adressant directement aux Algériens, à travers ses tweets sur X. Première constatation, Tebboune a démontré aux Algériens son soutien indéfectible à cette Algérie qui avance, qui construit, qui crée les exploits et qui favorise l'excellence, qui gagne et qui fait abstraction des difficultés et des entraves et qui s'arme de l'innovation et de la persévérance pour atteindre le summum. D'où ces tweets valorisant les exploits des sportifs, les distinctions des intellectuels et artistes, les réussites des jeunes enfants de la patrie dans les challenges scientifiques et technologiques mondiaux, ou encore les heureux meilleurs lauréats des examens nationaux, ainsi que les hommages posthumes, sans oublier ces médailles de l'ordre du mérite qui se sont étalées jusqu'aux hommes et femmes ayant accompli des succès en matière d'investissements et de développement. Dans sa manière de s'adresser aux Algériens, le Président a réussi le pari de bousculer des postulats et des dogmes bien établis, en matière de communication. Cette approche a fini par renvoyer cette image d'un Président attentif à tout ce qui touche son peuple et qui accorde l'intérêt voulu à sa société et à son pays. Un Président qui est aux prises du réel. Ce qui nous amène à aborder la question du discours développé, sans outrecuidance, tout au long de ce premier mandat pour s'adresser aux Algériens. Les points de presse cycliques ont été un instrument de communication majeur, permettant au Président d'aborder les questions d'actualité et de faire part de ces visions et approches dans la gestion des affaires de l'État. Une technique qui a permis de recadrer la vie politique nationale et de mettre un holà aux pratiques d'antan. C'est ainsi, qu'en politique, il a réussi à imposer un style de communication nouveau, à travers une stratégie de marketing politique très souple et assez efficace, tant elle renvoie à une multitude de messages et de valeurs positives à l'opinion nationale et au paysage institutionnel en place. Il a également instauré cette nouvelle valeur, qui va crescendo, imprégner de nouvelles pratiques dans les us politiques du pays. La consultation, le dialogue permanent, les réceptions, les rencontres, les réunions élargies qui sont autant d'instruments que le Président a mis à profit pour aborder nombre de problématiques et questions touchant à la sécurité ou à l'intérêt économique, social et politique du pays. Les entrevues accordées aux personnalités nationales, partis politiques, représentants d'institutions nationales névralgiques, des organisations patronales ou de travailleurs, des personnalités du monde artistique, etc. participent de cette approche nouvelle dans le marketing politique de la présidence de la République. Cette voie empruntée a permis au Président de se façonner une aura très appréciée des Algériens et des différents observateurs de la scène nationale.