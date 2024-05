Il a été procédé au sauvetage d'un quadragénaire victime d'un glissement de terrain survenu au niveau de la cité Djamel, dans la ville d'Oran, a indiqué la cellule de communication de la direction de wilaya de la Protection civile. La même source a ajouté que la victime a été évacuée au service des urgences médicales de l'hôpital d'Oran, expliquant que «le glissement en question a été provoqué par des travaux sur ledit lieu».

Glissements de terrains et effondrements, tels sont les phénomènes, tantôt naturels tantôt provoqués par des travaux qui marquent, dans plus d'un cas, la vie des Oranais, notamment ceux occupant des sites jugés périlleux ou encore fréquentant des endroits à risques. Aucun Oranais n'oubliera de sitôt l'éboulement d'un terrain de la plage d'Aïn Franine, dans la commune de Bir El Djir, ce dernier a fait deux victimes, un parent et son enfant ensevelis sous les décombres. Idem pour l'éboulement de Carteaux ayant décimé une femme entière. Un autre glissement de terrain s'est, dans un passé récent, produit au vieux quartier oranais de Sidi El Houari, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la ville; Le glissement de terrain s'est produit sur une longueur de 20 mètres, une largeur de quatre mètres et une profondeur de 10 mètres, au niveau de la rue Amara Boutkhil (ex-Philippe) qui relie le vieux quartier de Sidi El Houari à la place du 1er Novembre 1954, au centre-ville. Il en est de même pour les effondrements qui constituent la source principale de la hantise des Oranais. Le dernier en date a été enregistré dans la commune de Boutlelis, localité située à l'extrême ouest de la wilaya d'Oran. Il s'agit de l'effondrement d'un toit d'une classe de 2e année primaire de l'école Souiyah Raho, causant la mort d'un élève et des blessures à cinq autres. Les effondrements sont coutumiers, tandis que leur menace est omniprésente. Du quartier Gambetta, situé à l'entrée est de la ville d´Oran à Sidi El Houari, en passant par Miramar, Bel Air, Plateau, les rues Larbi Ben M'hidi et Mohamed Khemisti, les risques d'effondrements sont imminents. Pour cause, des bâtisses entières présentent des signes de dégradation très avancée perceptibles de visu. Il suffit d'un léger changement climatique pour que l'alerte maximale soit donnée: les occupants du vieux bâti sont, notamment pendant l'hiver, obligés de dresser des dizaines de tentes dans les rues, transformant la ville d'Oran en une oasis en plein centre urbain. «Nous courons dans tous les sens aux fins de nous abriter, loin du risque des écroulements pouvant survenir lors des vents forts et des trombes d'eau», a déploré une septuagénaire habitant à l'ancien Oran, Sidi El Houari. El Bahia, que l'on veut transformer vaille que vaille en une métropole méditerranéenne, souffre de l'inextricable et irrémédiable problématique du vieux bâti.