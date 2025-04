Alger «capitale économique de l’Afrique». Un rang qu’«El Mahroussa », la bien gardée, s’apprête à assumer. L’Algérie doit accueillir, prochainement, la Foire commerciale intra-africaine. Les préparatifs vont bon train. Le président de la République a ordonné la mise en place de toutes les facilitations nécessaires à la participation des partenaires africains à cet événement économique et de l'ensemble des mesures et dispositions à même de contribuer à sa réussite au profit des économies nationale et africaine lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il avait présidé le 20 avril. Abdelmadjid Tebboune avait également recommandé une coordination étroite et la conjugaison des efforts entre le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national et le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.Objectif : assurer le plein succès de ce rendez-vous continental. L'Algérie aura à cœur de démontrer que son statut de chef de file aux niveaux africain et international, est totalement justifié eu égard à son expérience dans l’organisation des événements de premier plan. On peut citer à ce titre le 7e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf) qui a été abrité par Alger du 29 février au 2 mars 2024. Un évènement international majeur qui a fait de la capitale algérienne, le sanctuaire mondial du gaz durant trois jours où la 3e Conférence des start-up qui s’est tenue l’an dernier du 5 au 7 décembre un autre évènement continental de premier plan placé sous le thème « Réimaginer l’Afrique par l’intelligence artificielle » auquel ont pris part pas moins de 45 ministres africains. Côté organisation, l’Algérie est donc toute désignée pour recevoir sous son ciel la Foire commerciale intra-africaine auréolée, côté potentiel, d’une carte de visite remarquable. Le cœur de l'Afrique bat en Algérie qui a fait du développement du continent une priorité de son action internationale. Une position dont elle n'a jamais dévié depuis qu'elle a fait de son émancipation, et de celle de tous les peuples opprimés, une cause éternelle, sacrée. Cette attention toute particulière pour l'Afrique, sa terre originelle, l'Algérie l'a prouvé à maintes reprises de façon régulière. Ã cet effet, la disposition permanente de l'Algérie est attestée pour accompagner les pays africains dans divers domaines et ce en application des orientations du président Tebboune à l'effet d'accroître le volume des échanges et de renforcer la coopération avec les États africains. Le continent africain, sa terre originelle qui regorge de richesses naturelles, doit prendre son destin en main. L'Algérie en a fait une priorité. Et ce n'est ni un slogan creux ni des paroles en l'air. Elle a été, à ce propos, parmi les premiers pays à effacer les dettes de 14 nations africaines, soit une somme de 1,4 milliard de dollars, leur donnant ainsi l'opportunité de s'affranchir de l'endettement qui entravait leur processus de développement. L'Algérie décidera aussi d'injecter un montant d'un milliard de dollars américains dans le budget de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, pour le financement de plusieurs projets dans le continent, particulièrement dans l'éducation, la santé et l'eau. Ses compétences avérées dans le domaine de l’énergie où elle rayonne actuellement en font un partenaire recherché et privilégié sur le continent.

L’Éthiopie a récemment affiché son intention à mettre à profit l'expérience algérienne en matière d'électrification des exploitations agricoles, des zones industrielles et des projets de développement. Les potentialités de Sonelgaz sont, à ce titre, avérées pour relever le défi. Et c'est donc en connaissance de cause que le président de la République a encouragé la Société nationale de l'électricité et du gaz à jouer un rôle de leader au niveau régional et continental, «vu ses capacités et son personnel hautement qualifié », a souligné Abdelmadjid Tebboune. Pour l’Algérie, l’Afrique ne se limite pas à une simple appartenance à un espace géographique. Elle est au cœur de ses préoccupations. Elle a fait de son émancipation économique, un de ses combats majeurs. Ses initiatives, ses investissements, ses projets dans divers domaines à ce propos ne se comptent plus. Elle aura à cœur de le réitérer lors de la tenue prochaine de la Foire commerciale intra-africaine. Rendez-vous à Alger….