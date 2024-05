Poursuivant la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, les éléments de la sécurité de wilaya de Béjaïa ont pu, au cours de ce week-end, arrêter un groupe criminel composé de 11 personnes, dont 3 femmes, âgées de 20 à 35 ans, des auteurs présumés d’une tentative de meurtre prémédité.

Un pistolet, des munitions, un fusil de chasse et une quantité de cocaïne et d’alcool ont été saisis. L’opération fait suite à des informations sur une tentative d’assassinat avec préméditation avec arme à feu au niveau de Bakarou, dans la commune de Tichy. Une enquête a été ouverte et les recherches et investigations ont été intensifiées avec au bout l’identification de deux suspects, le principal suspect et deux de ses acolytes ont été arrêtés.

Le principal suspect a été trouvé en possession d’une quantité de kif traité sous la forme de 12 barrettes de différentes tailles prêtes à la vente, pesant environ 357 grammes. Au cours de l’opération, un autre suspect a été arrêté, alors qu’il tentait de s’enfuir et de se débarrasser d’une arme à feu en sa possession. Lors de la fouille corporelle, il a été trouvé en possession de cartouches et d’enveloppes vides, ainsi que d’une quantité de cocaïne pesant environ 84 grammes. Les investigations par l’équipe d’enquête ont permis d’identifier 7 autres suspects, dont 3 femmes impliquées dans l’affaire, le fusil utilisé dans la tentative de meurtre a été récupéré.

Un dossier pénal a été constitué contre les suspects pour tentative d’assassinat avec préméditation avec arme à feu, détention de drogue, achat illégal pour revente dans le cadre d’un groupe criminel organisé, détention et port d’armes et de munitions sans autorisation des autorités légalement compétentes. Déférées par-devant les autorités judiciaires compétentes, un mandat de dépôt a été émis à l’encontre de 8 suspects et les 3 femmes ont été placées sous contrôle judiciaire.

Au cours de la semaine passée, le même corps de sécurité a arrêté le dénommé « Babahou », un trafiquant de substances psychotropes de la ville.

Les détails de l’opération sont intervenus après que les forces de police opérant sur le terrain ont effectué des patrouilles de surveillance dans le secteur spécialisé et, à leur arrivée dans le quartier du centre de la ville d’El-Kseur, leur attention a été attirée par une personne à bord d’un camion garé au bord de la route. Après avoir surveillé le camion et soumis son conducteur à une fouille corporelle, il a été trouvé en sa possession une quantité de kif estimée à 6,16 grammes sous forme de 15 morceaux et 19 comprimés de substance psychotrope Prégabaline, et une somme d’argent s’élevant à 7500 DA, considérée comme revenu de la vente. Il avait été arrêté et transféré au commissariat de police.

Un dossier pénal a été constitué contre le suspect pour possession de drogue et de substances psychotropes. Il a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes. Après sa comparution immédiate, une peine de 3 ans d’emprisonnement, assortie d’une amende de 200000 DA, a été prononcée à son encontre. Par ailleurs, 20 238 appels téléphoniques ont été reçus au numéro vert 1548, le numéro d’urgence 17 et le numéro 104 pour mineurs, dont 2195 appels téléphoniques destinés à signaler des accidents et des délits lors de leur survenance ou à signaler des tentatives d’atteinte et d’attaque aux personnes et aux biens publics et privés. 8588 appels téléphoniques ont été enregistrés.

En outre, 121 appels téléphoniques ont été enregistrés pour signaler la survenue d’accidents de la circulation ou la découverte d’un corps et deux appels pour signaler des disparitions de personnes.